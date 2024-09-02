Печальная статистика: вчера произошло два ДТП, в которых погибли люди

В 09.48 произошло дорожное происшествие в Ляэне-Вируском уезде в волости Кадрина на 66-м километре шоссе Таллин-Нарва. Легковой автомобиль Toyota Yaris, которым управлял 66-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, отклонился с дороги, врезался в дорожное огражlение и перевернулся. Водителя доставили в больницу.

В 15.53 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Сауэ на 31-м километре Таллиннской окружной дороги. 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, потерял управлением легковым автомобилем Mercedes-Benz E 350 CGI и врезался в дорожное огражlение. Водителя и пассажиров, 24-летнюю и 29-летнюю женщин, доставили в больницу.

В 16.46 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Ляэнемере теэ, 28. 243-летняя женщина врезалась на велосипеде в фонарный столб и упала. Велосипедистку доставили в больницу.

В 18.24 поступило сообщение о дорожном происшествии в Хврьюмаа в волости Раазику на 10-м километре шоссе Арувалла-Ягала. 33-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Mazda 3, потерял управление и, въехав с дороги, врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия.

В 18.39 произошло дорожное происшествие в Саареском уезде в волости Муху. 68-летний мужчина, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле Scania R450, наехал на 67-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

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