ФОТО | В ДТП в Харьюмаа погиб человек

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмаса Туйска, ДТП произошло на 11-м километре дороги Арувалла-Ягала. По первоначальным данным, 33-летний мужчина двигался со стороны Перила в сторону Хярма, когда потерял управление своим автомобилем Mazda, съехал с дороги и врезался в дерево. Он находился в машине один.

Первыми на место аварии прибыли случайные прохожие, которые начали оказывать мужчине первую помощь. Прибывшая на место скорая помощь занялась реанимацией, но его жизнь спасти не удалось.

По текущим данным, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Возможную степень опьянения выяснит экспертиза.

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