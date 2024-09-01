Новости Эстонии
01.09.2024, 11:55

ОПРОС | Цветы на школьную линейку: что в тренде и что выберете вы?

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Какие цветы выберете вы?
Какие цветы выберете вы?
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В первый школьный день ученики традиционно дарят учителям цветы в знак уважения и благодарности. Кто-то выбирает хризантемы, другие отдают предпочтение гвоздикам, а некоторые создают красивые цветочные композиции. RusDelfi решил выяснить, какие цветы наиболее популярны среди наших соотечественников.

Многие склоняются к цветам, которые могут долго простоять, к примеру, вместо роз выбирают пышные хризантемы. А какие цветы выберете вы?

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