01.09.2024, 11:55
ОПРОС | Цветы на школьную линейку: что в тренде и что выберете вы?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В первый школьный день ученики традиционно дарят учителям цветы в знак уважения и благодарности. Кто-то выбирает хризантемы, другие отдают предпочтение гвоздикам, а некоторые создают красивые цветочные композиции. RusDelfi решил выяснить, какие цветы наиболее популярны среди наших соотечественников.
Многие склоняются к цветам, которые могут долго простоять, к примеру, вместо роз выбирают пышные хризантемы. А какие цветы выберете вы?
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