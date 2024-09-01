ОПРОС | Цветы на школьную линейку: что в тренде и что выберете вы?

В первый школьный день ученики традиционно дарят учителям цветы в знак уважения и благодарности. Кто-то выбирает хризантемы, другие отдают предпочтение гвоздикам, а некоторые создают красивые цветочные композиции. RusDelfi решил выяснить, какие цветы наиболее популярны среди наших соотечественников.