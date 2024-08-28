„Чтобы учитель смог продлить праздничное настроение“: как собрать букет к 1 сентября

В основном многие покупают цветы перед 1 сентября, так как никто не хочет бежать с утра за цветами в магазине. Однако, есть вероятность, что цветы, купленные заранее, за ночь могут завять и на утро не будут уже такими свежими.

„В тот же самый день, конечно, могут оказаться очереди, и если еще потратили время на поиск второго носка, то точно вот это суматоха праздник не сделает, - рассказывает преподаватель Eesti Floristikakool Елена Тапнер. - Если покупать цветы за пару дней, то стоит подумать, есть у вас условия хранения цветов, потому что в магазине они стоят в прохладе, а дома будет теплая температура“.

Преподаватель советует на ночь выставить цветы на балкон. „Можно купить цветы, которые в полузакрытом состоянии, так за два дня они распустятся и как раз на 1 сентября будут во всей свой красе“.

В уходе цветы требуют элементарной замены воды, объясняет Елена, как продлить жизнь букету.

„Воду стоит менять каждый день, но вряд ли кто это делает. Добавлять в воду можно цветочный порошок, потому что он содержит питательные вещества и антисептик“.

Во многих магазинах такой порошок уже приклеен к букету, и, по словам Елены, в нем уже все сбалансировано. Из подручных средств можно добавить сахар: „Сахар тоже является питательным, и в принципе он не вредит цветам. Но тогда нужно еще продумать о дезинфекции воды, добавить, например, рюмочку водки. И вообще можно намешать самим раствор!“

Большинство выбирают цветы, которые будут стоять долгое время, например, вместо роз возьмут пушистый букет из хризантем. Преподаватель Елена Тапнер рассказала, почему стоит выбирать долгостоящие цветы.

„Действительно, роза - элегантный цветок, но не очень надежный. Хотелось бы, чтобы цветок стоял подольше, хотя бы все пять дней, чтобы учитель мог оставить их в классе и продлить вот это праздничное настроение. Ребенку будет обидно, если его цветок уже не будет красив“.

Также Елена поделилась, какие осенние цветы могут долго простоять.