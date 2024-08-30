Совет экономиста: когда выгоднее вcего делать крупные покупки?

Согласно прогнозу Министерства финансов, ожидаемое оживление внешнего спроса во второй половине этого года будет способствовать восстановлению объемов экспорта Эстонии, а более значительный рост ожидается в следующем году. В прогнозе сказано, что на экономическое развитие Эстонии окажут влияние предусмотренные коалиционным соглашением бюджетные и налоговые меры. Согласно запланированному в соглашении сценарию покрытия расходов, экономика вырастет на 2,1 процента в следующем году и на 2,7 процента в 2026 году. Стоит ли дожидаться лучших времен и откладывать крупные покупки в надежде, что цены вскоре вернутся на докризисный уровень?

„С прагматической точки зрения, допустим, что эта гипотеза верна и 25-й год уйдет на тяжелое начало восстановления, назовем это так. Только к 26-му году восстановится покупательский спрос. Это означает, что в 25-м году цены в какой-то момент будут расти, но затем затормозятся и остановятся. И вот этот момент надо улавливать, потому что когда экономика восстановится, то цены, некоторое время продержавшись на этом уровне, пойдут дальше вверх“ - уверен Райво Варе.

Таким образом, имеет смысл мониторить цены в 25-м году и ждать подходящий момент. При этом по словам экономиста, товары первичного потребления, то есть то, что нам нужно для повседневной жизни, все равно будут отражать зеркально рост цен и включение налогов.

„В полном объеме или нет - об этом можно спорить, но в принципе это будет точно. Что касается менее нужных товаров, назовем их так, то в этих товарных группах, по всей видимости, затормозится и их продажа, и производство. В этом сегменте, может быть, цены остановятся даже раньше. И в этом смысле ситуация будет очень интересной. Это связано с теоретической моделью выхода из кризиса, где разные отрасли народного хозяйства выходят из него по-разному“.

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