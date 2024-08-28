Был совершен целый ряд ошибок, повышение налогов всегда заглушает экономический рост: эксперт объяснил, как правительство мешает восстановлению экономики(1)
Вчера SEB и Swedbank опубликовали свои экономические прогнозы. В частности, в них содержится предупреждение о том, что из-за налоговой политики государства вырастет инфляция. RusDelfi поговорил с экономистом Райво Варе о том, как решение правительства отразится на восстановлении национальной экономики, какая ситуация сейчас у наших соседей - Швеции и Финляндии - и когда начнется наиболее благоприятный период для крупных покупок.
По опубликованному вчера прогнозу SEB банка, в 2026 году ожидается рост экономики на 2,7 процента, что близко к долгосрочному потенциалу роста экономики Эстонии. Согласно же отчету Swedbank, национальная экономика восстановится до докризисного уровня только к началу 2027 года, а изменения в налоговой системе разгонят инфляцию в 2025 году до 4,4%.