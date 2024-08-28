Был совершен целый ряд ошибок, повышение налогов всегда заглушает экономический рост: эксперт объяснил, как правительство мешает восстановлению экономики

По опубликованному вчера прогнозу SEB банка, в 2026 году ожидается рост экономики на 2,7 процента, что близко к долгосрочному потенциалу роста экономики Эстонии. Согласно же отчету Swedbank , национальная экономика восстановится до докризисного уровня только к началу 2027 года, а изменения в налоговой системе разгонят инфляцию в 2025 году до 4,4%.

Если же мы в общем посмотрим на то, что говорят наши аналитики, - что центробанковские, что правительственные, что коммерческих банков, то появляется надежда, что в этом полугодии мы наконец достигли дна в экономическом плане и теперь экономика будет постепенно восстанавливаться. Однако говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока не приходится. По словам экономиста Райво Варе, то, что сейчас мы наблюдаем, - это в своем роде нечто уникальное, такого в Эстонии еще не было.