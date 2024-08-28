Экономика
28.08.2024, 18:18

Был совершен целый ряд ошибок, повышение налогов всегда заглушает экономический рост: эксперт объяснил, как правительство мешает восстановлению экономики

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Анна Тамм
Райво Варе
Райво Варе
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Вчера SEB и Swedbank опубликовали свои экономические прогнозы. В частности, в них содержится предупреждение о том, что из-за налоговой политики государства вырастет инфляция. RusDelfi поговорил с экономистом Райво Варе о том, как решение правительства отразится на восстановлении национальной экономики, какая ситуация сейчас у наших соседей - Швеции и Финляндии - и когда начнется наиболее благоприятный период для крупных покупок.

По опубликованному вчера прогнозу SEB банка, в 2026 году ожидается рост экономики на 2,7 процента, что близко к долгосрочному потенциалу роста экономики Эстонии. Согласно же отчету Swedbank, национальная экономика восстановится до докризисного уровня только к началу 2027 года, а изменения в налоговой системе разгонят инфляцию в 2025 году до 4,4%.

Если же мы в общем посмотрим на то, что говорят наши аналитики, - что центробанковские, что правительственные, что коммерческих банков, то появляется надежда, что в этом полугодии мы наконец достигли дна в экономическом плане и теперь экономика будет постепенно восстанавливаться. Однако говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока не приходится. По словам экономиста Райво Варе, то, что сейчас мы наблюдаем, - это в своем роде нечто уникальное, такого в Эстонии еще не было.

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