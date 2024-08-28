Скончался рабочий, пострадавший при взрыве на территории завода в Кохтла-Ярве(11)
Сообщение о взрыве на территории VKG поступило в Центр тревоги 13 августа в 20:48. Взрыв произошел на производственной территории Viru Keemia Grupp в Кохтла-Ярве при загрузке побочного продукта производства сланцевого масла в грузовой автомобиль.
Пострадавший в результате взрыва водитель умер в больнице 23 августа.
Вируский окружной прокурор Кальмер Каск сказал ERR, что уголовное дело по расследованию инцидента возбуждено на основании положения, которое касается несоблюдения требований гигиены и безопасности труда, если по неосторожности причинен серьезный вред здоровью человека.
В рамках уголовного производства пока собирают доказательства для выяснения подробностей происшествия, поэтому никакой дополнительной информации прокуратура на данный момент не предоставляет.
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