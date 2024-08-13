Новости Ида-Вирумаа
13.08.2024, 21:31

На предприятии в Кохтла-Ярве прозвучал взрыв, есть пострадавший

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Спасательный департамент на станице в соцсети Х сообщает о ЧП в Ида-Вирумаа.

Сегодня в 20.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре и взрыве на территории химического предприятия в Кохтла-Ярве.

Горит одна из цистерн, спасательные службы отреагировали большими силами.

Один человек получил ожоги и был передан специалистам скорой помощи.

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