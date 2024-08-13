13.08.2024, 21:31
На предприятии в Кохтла-Ярве прозвучал взрыв, есть пострадавший
ФОТО: | Delfi Meedia
Спасательный департамент на станице в соцсети Х сообщает о ЧП в Ида-Вирумаа.
Сегодня в 20.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре и взрыве на территории химического предприятия в Кохтла-Ярве.
Горит одна из цистерн, спасательные службы отреагировали большими силами.
Один человек получил ожоги и был передан специалистам скорой помощи.
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