На предприятии в Кохтла-Ярве прозвучал взрыв, есть пострадавший

Сегодня в 20.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре и взрыве на территории химического предприятия в Кохтла-Ярве.

Горит одна из цистерн, спасательные службы отреагировали большими силами.

Один человек получил ожоги и был передан специалистам скорой помощи.

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