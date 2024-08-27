Дегтяренко о выборах мэра Маарду: мы должны сделать руководство городом более прозрачным

„Представлявший Аурику на заседании уходящий мэр Архипов не стеснялся в комплиментах в адрес своей верной соратницы, но при этом председательствующий Горсобрания не дал возможности задать вопросы госпоже Син-Керра. Не состоялось и обсуждение ни самого кандидата, ни программы действий нового мэра, поскольку и самой программы представлено не было! Между тем проблем в Маарду хватает“, - утверждает Дегтяренко.

„Уходящая власть в лице бывшего мэра Архипова создала в городе серьезные проблемы, связанные с невыполнением предвыборных обещаний, с отсутствием бесплатного общественного транспорта, ростом преступности и низкокачественной социальной помощью, культивированием политики кумовства в муниципальных учреждениях и городских коммунальных компаниях,“ – отметил он.

„В Маарду крайне низкие поддержки пенсионеров со стороны мэрии на фоне существующих социальных льгот для жителей Таллинна, а круговая порука и зависимость центристских депутатов от бюджета создают обстановку безальтернативности при кулуарных выборах мэра Маарду. Уверен, что порочный круг необходимо разорвать. Надеюсь, местные выборы 2025 года многое изменят в Маарду. В Маарду нужен человек, который действовал бы в интересах всех людей! Уверен, мы должны сделать руководство нашими городом более прозрачным, а власть должна принадлежать не горстке чиновников, а всем жителям Маарду!“ – добавил депутат маардуского горсобрания.

Оппозиция в горсобрании Маарду выдвинула на заседании 27 августа на пост мэра города Тийу-Анн Калдма, которая набрала 3 голоса из состава депутатов. А бывший мэр Владимир Архипов сохранил за собой кресло депутата Маарду и возглавил в Горсобрании фракцию центристской партии, которой принадлежит 17 мест из 21.

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