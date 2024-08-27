Мэром Маарду была выбрана учитель эстонского языка Аурика Син-Керра

Аурика Син-Керра закончила Таллиннский университет по специальности „Учитель начальных классов“, получила степень магистра в области классного руководства и степень магистра в области работы с молодежью в Педагогической семинарии Таллиннского университета.

Опыт у Аурики действительно большой: она была молодежным работником в Центре досуга Хааберсти, руководителем занятий по интересам и учителем эстонского языка в Карьямааской основной школе и Маардуской основной школе. В качестве HEV координатора она руководила работой с учениками с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, с 2020 года Аурика Син-Керра преподает в языковой школе Teel Tippu. На сайте школы сказано, что Аурика обучает эстонскому языку с 2014 года. При этом она владеет эстонским, русским и английским языками.

Что касается ее политической карьеры, то с 2016 года Аурика является членом Центристской партии, а с 2021 года она занимала должность вице-мэра Маарду, отвечая за образование, социальную сферу и работу с молодежью.

Владимира Архипов, депутат Рийгикогу, член Маардуского горсобрания и бывший мэр Маарду, дает следующую характеристику новому мэру: „Ее отличное академическое образование, умение привлекать людей и опыт в сфере образования и работы с молодежью создают прочную основу для успешного руководства городом. Для меня большая честь и радость приветствовать Аурику Син-Керра в качестве нового мэра города Маарду. Я уверен, что Аурика привнесет в управление городом новые и свежие идеи, которые будут способствовать развитию и успеху города Маарду“. Кроме того, поддержру Аурика получила и от своего мужа Сергея. „Я верю в тебя, как никто другой“ - написал он сегодня на своей страничке в Facebook.

Кроме того, поддержру Аурика получила и от своего мужа Сергея. „Я верю в тебя, как никто другой“ - написал он сегодня на своей страничке в Facebook.