22.08.2024, 19:50
Канцелярия президента рассматривает возможность лишения одного из основателей Центристской партии государственной награды(18)
ФОТО: HENDRIK OSULA | DELFI MEEDIA
Канцелярия президента ЭР рассматривает возможность лишения одного из основателей Центристской партии и многолетнего руководящего партийного работника Эльмара Гейне государственной награды. Для принятия окончательного решения ждут также и результатов проходящего в полиции расследования, пишет Forte.
Издание Forte опубликовало пару недель назад материал о том, что Эльмару Гейне удавалось десятки лет скрывать как от своей партии, так и от государственных учреждений то обстоятельство, что у него нет гражданства Эстонии.
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