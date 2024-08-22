Новости Эстонии
22.08.2024, 19:50

Канцелярия президента рассматривает возможность лишения одного из основателей Центристской партии государственной награды

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Эльмар Гейне (2016)
Эльмар Гейне (2016)
ФОТО: HENDRIK OSULA | DELFI MEEDIA

Канцелярия президента ЭР рассматривает возможность лишения одного из основателей Центристской партии и многолетнего руководящего партийного работника Эльмара Гейне государственной награды. Для принятия окончательного решения ждут также и результатов проходящего в полиции расследования, пишет Forte.

Издание Forte опубликовало пару недель назад материал о том, что Эльмару Гейне удавалось десятки лет скрывать как от своей партии, так и от государственных учреждений то обстоятельство, что у него нет гражданства Эстонии.

Согласно закону, членами эстонских партий могут быть только граждане ЭР.

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