Новости Эстонии
07.08.2024, 13:54

ШОК В ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ | Статус члена-основателя и ведущего работника партии оказался незаконным

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ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Лица сотрудников бюро Центристской партии надолго вытянулись, когда в начале года они выяснили шокирующий факт: член-основатель партии, настоящий золотой актив и старший сотрудник, получающий запплату в течение десятилетий, состоит в партии незаконно, пишет Forte.

Очень деловитый и скромный человек „старой закалки“, бывший близкий соратник, друг и сосед Эдгара Сависаара, сумел вступить в Центристскую партию, не имея эстонского гражданства. Это явное нарушение закона, поскольку, согласно Закону о политических партиях, вступать в партии могут только граждане Эстонии.

Человеку, у которого на столе даже не было компьютера, более 30 лет удавалось скрывать свой статус от эстонских властей, заходить в наши электронные государственные регистры и, конечно же, обманывать свою родную партию.

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