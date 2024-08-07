07.08.2024, 13:54
ШОК В ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ | Статус члена-основателя и ведущего работника партии оказался незаконным(42)
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ФОТО: | Õhtuleht
Лица сотрудников бюро Центристской партии надолго вытянулись, когда в начале года они выяснили шокирующий факт: член-основатель партии, настоящий золотой актив и старший сотрудник, получающий запплату в течение десятилетий, состоит в партии незаконно, пишет Forte.
Очень деловитый и скромный человек „старой закалки“, бывший близкий соратник, друг и сосед Эдгара Сависаара, сумел вступить в Центристскую партию, не имея эстонского гражданства. Это явное нарушение закона, поскольку, согласно Закону о политических партиях, вступать в партии могут только граждане Эстонии.
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