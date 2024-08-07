ШОК В ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ | Статус члена-основателя и ведущего работника партии оказался незаконным

Очень деловитый и скромный человек „старой закалки“, бывший близкий соратник, друг и сосед Эдгара Сависаара, сумел вступить в Центристскую партию, не имея эстонского гражданства. Это явное нарушение закона, поскольку, согласно Закону о политических партиях, вступать в партии могут только граждане Эстонии.

Человеку, у которого на столе даже не было компьютера, более 30 лет удавалось скрывать свой статус от эстонских властей, заходить в наши электронные государственные регистры и, конечно же, обманывать свою родную партию.