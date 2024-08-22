Яна Тоом прокомментировала переход бывшего члена EKRE в Центристскую партию

„Насколько я понимаю, отношение центристов к Мадисону позитивное, - сказала Тоом. - Он произвел хорошее впечатление, он был, к примеру, на летних днях (я там не была), народ с ним пообщался, и как-то все очень воодушевились“.

Также один из самых известных центристских политиков дала характеристику новому однопартийцу, с которым несколько лет подряд заседала вместе в Европарламенте.

„Он — человек умный, работать умеет, судя по всему, владеет языками, что немаловажно, — объяснила Тоом. — Ну, а что касается его туманного прошлого, я не фанат EKRE, вы знаете, но если он от них ушел, то, стало быть, ему тоже с ними не по пути. Когда мы делали коалицию с EKRE, я была против этой коалиции, у нас по этому поводу были серьезные споры, я голосовала против. Поэтому Мадисон как член EKRE неприемлем, а Мадисон, как Мадисон, который вышел из EKRE — ну, посмотрим“.

22 августа на специальной пресс-конференции председатель центристов Михаил Кылварт объявил, что новым членом партии стал депутат Европарламента Яак Мадисон.

На пресс-конференции представитель издания Äripäev спросил Мадисона об отношениях с Яной Тоом. Мадисон надеется, что и в будущем будет обмениваться подарками с Тоом, как раньше. „Я не видел ни одной партии, где 100% людей думают одинаково“, — сказал Мадисон. Он общался с Тоом и на „русские“ темы и признает, что у них разные убеждения, но прежде всего исходят из целей и принципов партии.

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