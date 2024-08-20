Мнение
20.08.2024, 18:00

Депутат Рийгикогу — Герассименко: С такими „защитниками“ врагов не нужно

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Владимир Архипов
Kohalikel radadel, Maardu
Kohalikel radadel, Maardu
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Высказывание члена правления Ида-Вируского отделения социал-демократов Марка Герассименко о том, что Центристская партия превращается в правоконсервативных популистов, которым не стыдно сотрудничать с националистом, центрист Владимир Архипов считает забавным обвинением. Депутат назвал эти слова искажением политической реальности Эстонии. Напомним, что Марк Герассименко выразил свое мнение в ответ на статью Михаила Кылварта и ультраправого евродепутата Яака Мадисона, в которой они призывают все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики.

Довольно забавные обвинения Марка Герассименко, высказанные в его статье, в адрес Михаила Кылварта о якобы „предательстве интересов русскоязычного населения“, намеренно искажают политическую реальность в Эстонии. Сотрудничество Кылварта с Яаком Мадисоном нужно рассматривать как прагматический шаг с целью решить конкретные проблемы, связанные с экономикой страны и благосостоянием людей, а не как какой-то идеологический сдвиг.

Важно понимать, что ни одна партия в Эстонии не может прийти к власти единолично, поэтому необходимо искать партнеров со схожими позициями, с которыми в будущем будет возможно создавать политические союзы в интересах всех членов общества, включая и русскоязычных жителей Эстонии. А вот демонизация любого политического оппонента без содержательной дискуссии лишь усугубляет раскол в обществе. Настоящее предательство русскоязычных жителей заключалось бы в отказе от сотрудничества в условиях, когда сотрудничество может реально улучшить их жизнь.

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