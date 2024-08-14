Михаил Кылварт и Яак Мадисон: оппозиция должна объединиться!(20)
„Недавняя смена правительства не привела к долгожданному повороту к лучшей и более благополучной Эстонии. Напротив, новый коалиционный договор стал ещё одним подтверждением, что три либеральные партии продолжают толкать Эстонию к общественному и экономическому коллапсу“, - заявляют председатель Центристской партии Михаил Кылварт и до недавнего времени представлявший EKRE депутат Европарламента Яак Мадисон.
„Партия реформ пробилась к власти с помощью обмана избирателей, фраза „Налоги не вырастут. Точка!“ обернулась тотальным ростом налогов и вытекающими из этого негативными социальными и экономическими последствиями. За счёт роста налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий финансируются провалившаяся экономическая политика и идеологический „зелёный переход“. В результате растёт число бедных и нуждающихся в помощи людей.
Мы видим банкротства наших предприятий, вымирающую сельскую жизнь, эмиграцию трудоспособных жителей и демокрафический кризис. Мы видим, что всё это негативно влияет на гражданскую позицию наших сограждан, что особенно тревожно в нынешней напряжённой ситуации с безопасностью.
Эстонию защищает прежде всего её народ, а не военная техника. Да, благополучие является вопросом безопасности, декларировали социал-демократы, но тут же забыли о своих лозунгах, начав в составе правительства подрывать благополучие людей в Эстонии.
Мы вынуждены с сожалением признать, что у оппозиционных партий не хватило сил, чтобы остановить безумную политику правящей союза. С одной стороны, руководству Рийгикогу удалось отключить оппозицию от принятия решений, с другой стороны, и оппозиция не показала необходимого единства.
А многие поменявшие партию политики лишь усилили правящую коалицию, поскольку власть притягивает людей, заинтересованных в краткосрочной выгоде.
Эстонская политика подошла к черте, когда для предотвращения катастрофы необходима консолидация всех сил, противостоящих либеральной власти.
Призываем все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики. Коалиция, которая сумеет улучшить качество жизни и уровень благополучия наших сограждан.
Для того, чтобы выйти из нисходящей спирали, необходимо отказаться от налога на прибыль предприятий, поскольку этот налог ещё больше снизит конкурентные преимущества нашего бизнеса, сократит занятость и ускорит инфляцию. Для того, чтобы ликвидировать дефицит бюджета, нужно по примеру Литвы ввести разумный налог на прибыль банков и международных корпораций (Фейсбук, Гугл и др).
Необходимо отказаться от автоналога, который усиливает региональное и экономическое неравенство, а также ставит в безвыходное положение людей, чей доход зависит от наличия автомобиля. Дополнительное обложение налогом частной собственности должно быть исключено. Более равноправное и стабильное развитие общества может обеспечить ступенчатый подоходный налог.
Расходы на оборону не должны покрываться за счёт новых налогов, необходимо взять кредит, чтобы обеспечить быстрые и более масштабные инвестиции. Жители Эстонии и зарубежные инвесторы должны быть уверены, что в Эстонии безопасно.
Важно, чтобы правительство Эстонии хотело и могло противостоять навязанной из Брюсселя ущербной политике, прежде всего убивающему экономику „зелёному переходу“ и желанию решить проблему нехватки рабочей силы и низкой рождаемости за счёт массовой иммиграции.
Поскольку европейское законодательство заметно влияет на эстонские законы, призываем депутатов Европарламента от Эстонии вместе работать во имя того, чтобы защитить суверенитет Эстонии, а также государственные интересы в энергетической, сельскохозяйственной, оборонной и миграционной политике.
На следующих выборах поддержку избирателя Эстонии должны получить силы, которые не обслуживают интересы международных корпораций и „зелёных“ предприятий, а также либерального крыла Еврокомиссии. Силы, которые твёрдо стоят на защите народа и Конституции Эстонии“.
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