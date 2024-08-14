Михаил Кылварт и Яак Мадисон: оппозиция должна объединиться!

„Партия реформ пробилась к власти с помощью обмана избирателей, фраза „Налоги не вырастут. Точка!“ обернулась тотальным ростом налогов и вытекающими из этого негативными социальными и экономическими последствиями. За счёт роста налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий финансируются провалившаяся экономическая политика и идеологический „зелёный переход“. В результате растёт число бедных и нуждающихся в помощи людей.

Мы видим банкротства наших предприятий, вымирающую сельскую жизнь, эмиграцию трудоспособных жителей и демокрафический кризис. Мы видим, что всё это негативно влияет на гражданскую позицию наших сограждан, что особенно тревожно в нынешней напряжённой ситуации с безопасностью.

Эстонию защищает прежде всего её народ, а не военная техника. Да, благополучие является вопросом безопасности, декларировали социал-демократы, но тут же забыли о своих лозунгах, начав в составе правительства подрывать благополучие людей в Эстонии.

Мы вынуждены с сожалением признать, что у оппозиционных партий не хватило сил, чтобы остановить безумную политику правящей союза. С одной стороны, руководству Рийгикогу удалось отключить оппозицию от принятия решений, с другой стороны, и оппозиция не показала необходимого единства.

А многие поменявшие партию политики лишь усилили правящую коалицию, поскольку власть притягивает людей, заинтересованных в краткосрочной выгоде.

Эстонская политика подошла к черте, когда для предотвращения катастрофы необходима консолидация всех сил, противостоящих либеральной власти.

Призываем все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики. Коалиция, которая сумеет улучшить качество жизни и уровень благополучия наших сограждан.