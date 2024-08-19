Новости Эстонии
19.08.2024, 16:38

С директором школы по интересам Тондираба Сергеем Пчелкиным расторгнут трудовой договор

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Сергей Пчелкин
Сергей Пчелкин
ФОТО: личный архив

Центрист, депутат Таллиннского горсобрания Сергей Пчелкин, не будет продолжать работу в качестве руководителя школы по интересам Тондираба из-за публикации, которая появилась в его соцсетях. Его последний рабочий день — 21 августа.

Сегодня Пчелкин встретился с главой Управления образования Каарелом Рунду, который после встречи сообщил Delfi, что трудовой договор Пчелкина будет расторгнут в экстренном порядке. „Его последний рабочий день — 21 августа 2024 года“, — сказал Рунду.

Центрист Сергей Пчелкин: меня уже по телевизору уволили, а по факту я еще руководитель

На прошлой неделе Сергей Пчелкин опубликовал на личной странице в Facebook текст, в котором лесные братья были названы „боевиками“, в том числе он объяснил депортации эстонцев „необходимостью искоренить подполье“. Позже Пчелкин рассказал, что это вырезка из книги „Намедни“ Леонида Парфенова, но ссылок на российского журналиста в посте не было.

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