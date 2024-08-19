С директором школы по интересам Тондираба Сергеем Пчелкиным расторгнут трудовой договор

Сегодня Пчелкин встретился с главой Управления образования Каарелом Рунду, который после встречи сообщил Delfi, что трудовой договор Пчелкина будет расторгнут в экстренном порядке. „Его последний рабочий день — 21 августа 2024 года“, — сказал Рунду.

На прошлой неделе Сергей Пчелкин опубликовал на личной странице в Facebook текст, в котором лесные братья были названы „боевиками“, в том числе он объяснил депортации эстонцев „необходимостью искоренить подполье“. Позже Пчелкин рассказал, что это вырезка из книги „Намедни“ Леонида Парфенова, но ссылок на российского журналиста в посте не было.

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