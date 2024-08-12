12.08.2024, 19:20
Кылварт требует отмены автомобильного налога. Лидер фракции Eesti 200: новый налог – следствие правления Центристской партии(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Центральной партии Михаил Кылварт обратился к канцлеру юстиции с просьбой признать закон об автомобильном налоге недействительным. По мнению представителей правящих партий, это популистское заявление, с помощью которого Кылварт хочет привлечь к себе внимание.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт отправил канцлеру права Юлле Мадизе открытое письмо с просьбой обратиться в Государственный суд с предложением признать закон об автомобильном налоге недействительным, так как, по мнению Кылварта, он противоречит Конституции.
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