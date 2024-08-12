Кылварт требует отмены автомобильного налога. Лидер фракции Eesti 200: новый налог – следствие правления Центристской партии

Кылварт обосновал свое обращение тем, что автомобильный налог увеличивает риск бедности в обществе и, следовательно, противоречит конституции. Он также раскритиковал пособия, созданные для людей с ограниченными возможностями, которые были увеличены для того, чтобы смягчить воздействие автомобильного налога. „Помимо того, что пособия не покроют расходы, связанные с автомобильным налогом, люди с ограниченными возможностями уже много лет ждут пособий на покрытие других расходов, которые теперь могут вообще не поступить“, - отметил Кылварт.