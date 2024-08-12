Новости Эстонии
12.08.2024, 19:20

Кылварт требует отмены автомобильного налога. Лидер фракции Eesti 200: новый налог – следствие правления Центристской партии

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Mihhail Kõlvart automaksu vastasel protestil
Mihhail Kõlvart automaksu vastasel protestil
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Председатель Центральной партии Михаил Кылварт обратился к канцлеру юстиции с просьбой признать закон об автомобильном налоге недействительным. По мнению представителей правящих партий, это популистское заявление, с помощью которого Кылварт хочет привлечь к себе внимание.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт отправил канцлеру права Юлле Мадизе открытое письмо с просьбой обратиться в Государственный суд с предложением признать закон об автомобильном налоге недействительным, так как, по мнению Кылварта, он противоречит Конституции.

Кылварт обосновал свое обращение тем, что автомобильный налог увеличивает риск бедности в обществе и, следовательно, противоречит конституции. Он также раскритиковал пособия, созданные для людей с ограниченными возможностями, которые были увеличены для того, чтобы смягчить воздействие автомобильного налога. „Помимо того, что пособия не покроют расходы, связанные с автомобильным налогом, люди с ограниченными возможностями уже много лет ждут пособий на покрытие других расходов, которые теперь могут вообще не поступить“, - отметил Кылварт.

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