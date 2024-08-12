Кылварт просит канцлера права обжаловать закон об автоналоге в Госсуде

Кылварт отметил, что канцлер права имеет может потребовать у Рийгикогу привести закон в соответствие с Конституцией, и если это не будет исполнено, то тогда уже обратиться в Государственный суд.

Кылварт считает, что налоговая нагрузка уже высокая, а цены и так постоянно растут. „Статья 10 Конституции устанавливает принцип социального государства, согласно которому власть должна заботиться о нуждающихся в помощи членах общества и не оставлять никого в беде. Автомобильный налог увеличивает риск бедности в обществе“, - отмечает глава Центристской партии.

Кылварт отмечает, что в законе не предусмотрены налоговые льготы для многодетных семей и жителей сельских районов, для которых автомобиль является предметом первой необходимости. При этом правительство говорит о возможном урезании детских пособий, в сельских районах закрывают школы, а инвестиции в дороги уменьшаются.

Политик считает, что процедура рассмотрения законопроекта в Рийгикогу также противоречила Конституции, потому что представленные центристами поправки не были рассмотрены по существу. „Ограничением прав парламентского меньшинства прежде всего ограничивается право членов общества участвовать в выработке широких налоговых изменений и их интересы, по сути, оставляются без защиты. Это противоречит Конституции и является угрозой демократии“, - пишет Кылварт.

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