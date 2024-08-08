Премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции правительства: налога на автомобильные пробки не будет!(44)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр инфраструктуры Владимир Свет, министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и министр климата Йоко Алендер.
Премьер-министр напомнил, что сегодня - исторический день: 24 года назад в доме Стенбока было проведено первое заседание.
„В Delfi мы прочли новость, что правительство якобы будет вводить налог на автомобильные пробки, но это не так“, - сказал премьер-министр. То же самое подтвердила и Пирет Хартман.
Кристен Михал прокомментировал статью о переписке между чиновниками, из которой стало известно, что правительство якобы занимается первыми приготовлениями к введению очередного налога для автовладельцев. Было отмечено, что пока неизвестно, родилась ли инициатива введения нового налога у чиновников Министерства регионального развития и сельского хозяйства, или же указания по подготовке дала министр Пирет Хартман.
Однако и Хартман, и Михал подтвердили, что правительство не планирует вводить налог на автомобильные пробки. Хартман тоже ничего не слышала о таком плане до сегодняшнего дня. „Когда я вернусь в министерство, я поговорю с моими коллегами на эту тему. Речь идет о переписке. Эту идею выдвинуло одно самоуправление, но как прошел анализ, я сейчас не могу прокомментировать“, - сказала Хартман.
Каймо Кууск был освобожден от обязанностей посла и утвержден в должности канцлера Министерства обороны.
„На этой неделе я встречался с предпринимателями. У правительства есть большой план по поддержке эстонской промышленности. Этот план обойдется в 400 миллионов, которые пойдут на помощь Украине“, - отметил Михал, подчеркнув, что представители оборонной промышленности готовы в этом помогать.
План можно будет использовать для развития промышленности и экономики и для помощи Украине вести войну, которую, по словам премьер-министра, „она ведет и за нас“. Реализовать план планируется в течение полутора лет.
Правительством было принято решение, что для 9 классов до 16 мая должны быть известны результаты выпускных экзаменов, а оценки должны быть выставлены к 1 июня, чтобы молодые люди успевали подавать заявления для поступления в учебные заведения.
„Мы работаем над тем, чтобы молодые люди успешно оканчивали основную школу и поступали в гимназии, профессионально-технические училища и университеты, - подчеркнула Лийза Пакоста. - Цель решения состоит в том, чтобы, заканчивая девятый класс, человек знал, что будет делать дальше“.
Министр юстиции Лийза Пакоста сообщила, что специалисты уточнили, как именно должна проверяться биография человека, входящего на территорию тюрьмы. Это касается как посетителей, так и сотрудников тюрьмы. Теперь человека всегда будут заранее предупреждать о необходимости проверки его биографии, и если он не согласится на это, ему не разрешат работать или посещать тюрьму. Это касается не всех, а выборочно. Проверять будут и учителей, работающих в тюрьме.
„Я впервые участвую в правительственной пресс-конференции, - сказал взявший слово следующим Владимир Свет. - Я вижу свою роль в должности министра инфраструктуры в том, чтобы сфокусироваться на вопросах инфраструктуры и транспорта“.
Сегодня правительство получило обзор процесса продажи Operail, министр дал зеленый свет на продолжение работы по приватизации этой компании.
„Мы переходим ко второму этапу, на котором потенциальные покупатели получат дополнительную информацию и смогут сделать обязывающие предложения о покупке. Надеюсь, вы понимаете мою сдержанность в озвучивании цифр, я не хочу причинять ущерб в этом вопросе во время переговоров. В конечном итоге будет сделано все возможное, чтобы приватизация этой компании прошла как можно эффективнее. На мой взгляд, сотрудники Operail проделали очень хорошую работу“, - сказал он.
Йоко Алендер тоже впервые участвует в этом мероприятии. По ее словам, она отвечает за обеспечение безопасности народа Эстонии, в том числе в экономических вопросах. На пресс-конференции она рассказала о Законе о климатически устойчивой экономике. Закон был разработан для того, чтобы показать, как Эстония будет достигать цели стать климатически нейтральной к 2050 году. Он соответствует Парижскому климатическому соглашению и тому, о чем депутаты договорились в Европе.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, правительство собирается арендовать 500 гектаров земли под Тарту для сельскохозяйственных целей, контракт будет заключен на 12 лет. Будет профинансировано 23 проекта, инвестировано более трех миллионов евро.
Отвечая на вопрос журналиста о новой таллиннской больнице, Кристен Михал сказал, что жизнь в городе не должна „начинаться с литья бетона и заканчиваться литьем бетона“: в Таллинне есть несколько разных больниц, которые стоило бы объединить, чтобы не было неуместной конкуренции и чтобы было больше пользы для пациентов. По его словам, разные организации не смогли прийти к соглашению, и теперь новая горуправа могла бы объяснить, в чем польза новой больницы для пациентов, и от этого будет зависеть, какие здания должны быть возведены. Премьер-министр подчеркнул, что главное - это предоставляемые услуги, а не новые корпуса.
„Если кто-то придет к государству и попросит 300 миллионов евро, этому человеку следует напомнить о печальном финансовом положении государства“, - вместе с тем отметил Михал.
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