Премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции правительства: налога на автомобильные пробки не будет!

Премьер-министр напомнил, что сегодня - исторический день: 24 года назад в доме Стенбока было проведено первое заседание.

„В Delfi мы прочли новость, что правительство якобы будет вводить налог на автомобильные пробки, но это не так“, - сказал премьер-министр. То же самое подтвердила и Пирет Хартман.

Кристен Михал прокомментировал статью о переписке между чиновниками, из которой стало известно, что правительство якобы занимается первыми приготовлениями к введению очередного налога для автовладельцев. Было отмечено, что пока неизвестно, родилась ли инициатива введения нового налога у чиновников Министерства регионального развития и сельского хозяйства, или же указания по подготовке дала министр Пирет Хартман.

Однако и Хартман, и Михал подтвердили, что правительство не планирует вводить налог на автомобильные пробки. Хартман тоже ничего не слышала о таком плане до сегодняшнего дня. „Когда я вернусь в министерство, я поговорю с моими коллегами на эту тему. Речь идет о переписке. Эту идею выдвинуло одно самоуправление, но как прошел анализ, я сейчас не могу прокомментировать“, - сказала Хартман.

Каймо Кууск был освобожден от обязанностей посла и утвержден в должности канцлера Министерства обороны.

„На этой неделе я встречался с предпринимателями. У правительства есть большой план по поддержке эстонской промышленности. Этот план обойдется в 400 миллионов, которые пойдут на помощь Украине“, - отметил Михал, подчеркнув, что представители оборонной промышленности готовы в этом помогать.

План можно будет использовать для развития промышленности и экономики и для помощи Украине вести войну, которую, по словам премьер-министра, „она ведет и за нас“. Реализовать план планируется в течение полутора лет.

Правительством было принято решение, что для 9 классов до 16 мая должны быть известны результаты выпускных экзаменов, а оценки должны быть выставлены к 1 июня, чтобы молодые люди успевали подавать заявления для поступления в учебные заведения.