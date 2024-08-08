08.08.2024, 13:18
Премьер-министр утверждает, что правительство не планирует вводить новый налог для автовладельцев. Так ли это?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из переписки чиновников, случайно оказавшейся в распоряжении издания Delfi Forte, следует, что правительство предпринимает первые шаги к введению еще одного налога для автовладельцев - на повестке дня стоит вопрос о введении налога на автомобильные пробки.
Неизвестно, родилась ли инициатива ввести новый налог в головах чиновников Министерства регионального развития и сельского хозяйства или распоряжение подготовить почву отдала министр Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).
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