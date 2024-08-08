Новости Эстонии
08.08.2024, 13:18

Премьер-министр утверждает, что правительство не планирует вводить новый налог для автовладельцев. Так ли это?

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Дорожный затор на Пальяссааре теэ.
Дорожный затор на Пальяссааре теэ.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Из переписки чиновников, случайно оказавшейся в распоряжении издания Delfi Forte, следует, что правительство предпринимает первые шаги к введению еще одного налога для автовладельцев - на повестке дня стоит вопрос о введении налога на автомобильные пробки.

Неизвестно, родилась ли инициатива ввести новый налог в головах чиновников Министерства регионального развития и сельского хозяйства или распоряжение подготовить почву отдала министр Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).

Во всяком случае, по нашим данным, в одно из местных самоуправлений во вторник поступило отправленное чиновником отдела местных самоуправлений письмо следующего содержания:

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