Вице- мэр Таллинна о языковой проблеме в больницах: мы усердно работаем над улучшением языковых навыков медиков

По данным „Экспресса“, в таллиннских больницах и раньше возникали языковые проблемы, из-за чего уволилась с работы как минимум одна эстоноязычная медсестра.

„Все начинается с отношения, и хорошо, что председатель Таллиннской детской больницы Константин Ребров четко заявляет, что прилагаются усилия для сохранения и повышения языковых требований сотрудников“, - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Касе (Isamaa).

Он подтвердил, что управа приступила картографированию и анализу языковых навыков городских служащих, и первый обзор будет готов к сентябрю. По его словам, на основе этого возникнет конкретный план действий, который будет включать необходимые меры по обеспечению выполнения языковых требований в городских учреждениях.

„Все начинается с отношения - осенью начнется переход на обучение на эстонском языке, что требует больших усилий на уровне государства и города“, - добавил Касе. „Если мы сможем успешно реализовать переход, это также означает, что в будущем таких проблем будет меньше. Таллинн и здесь постарался и нашел средства в дополнительном бюджете этого года, мы продолжим заниматься этим и в следующем году. Способствуют языковому обучению сорудников и различные городские департаменты“.

Касе также отметил, что весной была закрыта местная газета „Столица“, а количество русскоязычной информации в городских СМИ значительно сократилось.

„Я также считаю важным, чтобы мы все больше двигались в направлении, которое связывает различные услуги и поддержку проектов и с языковыми требованиями. Сейчас мы разрабатываем для этого соответствующие решения“, - добавил Касе, подчеркнув, что сохранение позиций эстонского языка в столице Эстонии имеет сверхважное значение.

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