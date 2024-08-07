„Я спросила по-эстонски, могу ли я войти. Ответ был на русском - „нет“. Женщина с ребенком разочарована общением в детской больнице

„Никто мне не объяснил, что собираются делать с моим ребенком. Никто мне не представился, сказав, мол, я тот или иной врач“, - говорит мать.

Она вспоминает момент, когда сидела в палате с младенцем на руках. „Пришел врач, взял ребенка с моих колен и куда-то с ним пошел. Я спросила, куда он направляется. Он ответил мне на очень плохом эстонском: „туда“. Я спросила, куда именно и что там будут делать, и сказала, что хочу пойти с ними, хочу знать, куда везут моего ребенка. На это он закатил глаза“.