Эстонский Экспресс
07.08.2024, 11:15

„Я спросила по-эстонски, могу ли я войти. Ответ был на русском - „нет“. Женщина с ребенком разочарована общением в детской больнице

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ПРОБЛЕМУ НЕ ОТРИЦАЮТ: Таллиннская детская больница не отрицает языковую проблему. В ближайшее время планируется организовать обучение сотрудников государственному языку
ПРОБЛЕМУ НЕ ОТРИЦАЮТ: Таллиннская детская больница не отрицает языковую проблему. В ближайшее время планируется организовать обучение сотрудников государственному языку
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Женщина с новорожденным сыном в Таллиннской детской больнице испытала шок. „Никто не говорил со мной по-эстонски“, — описывает свой опыт мама двоих детей, у младшего из которых возникли проблемы со здоровьем. Историю выслушал „Эстонский экспресс“.

„Никто мне не объяснил, что собираются делать с моим ребенком. Никто мне не представился, сказав, мол, я тот или иной врач“, - говорит мать.

Она вспоминает момент, когда сидела в палате с младенцем на руках. „Пришел врач, взял ребенка с моих колен и куда-то с ним пошел. Я спросила, куда он направляется. Он ответил мне на очень плохом эстонском: „туда“. Я спросила, куда именно и что там будут делать, и сказала, что хочу пойти с ними, хочу знать, куда везут моего ребенка. На это он закатил глаза“.

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