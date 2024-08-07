07.08.2024, 11:15
„Я спросила по-эстонски, могу ли я войти. Ответ был на русском - „нет“. Женщина с ребенком разочарована общением в детской больнице(42)
ФОТО: | Delfi Meedia
Женщина с новорожденным сыном в Таллиннской детской больнице испытала шок. „Никто не говорил со мной по-эстонски“, — описывает свой опыт мама двоих детей, у младшего из которых возникли проблемы со здоровьем. Историю выслушал „Эстонский экспресс“.
„Никто мне не объяснил, что собираются делать с моим ребенком. Никто мне не представился, сказав, мол, я тот или иной врач“, - говорит мать.
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