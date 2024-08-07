АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Расмус Мяги бежит в полуфинале, литовский дискобол-рекордсмен надеется повторить успех отца, Китай против Тайваня в настольном теннисе

Главное событие дня

Финал в метании диска у мужчин (запланирован на 21:25 по Таллинну). Главный фаворит - 21-летний литовец Миколас Алекна, который в апреле нынешнего года сотворил сенсацию - побил казалось вечный мировой рекорд немца Юргена Шульта, державшийся 38 лет, дольше всего в современной легкой атлетике. Конечно, всех интересует, сможет ли Алекна в Париже улучшить собственное достижение - 74,35 м. Для лидерства в квалификации литовскому дискоболу хватило куда более скромного результата 67.47. В случае победы Миколас повторит успех своего отца, Виргилиюса Алекна, побеждавшего на Олимпиадах в Сиднее (2000) и Афинах (2004).

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Расмус Мяги, уверенно преодолевший квалификацию, выступит в полуфинале в бега на 400 м с барьерами. Он попал во 2-й забег, который по расписанию должен начаться в 20:43 по Таллинну. Судя по результатам, главными соперниками эстонского бегуна станут серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Кайрон Макмастер, представляющий Британские Виргинские острова, а также американец Си Джей Аллен. В финал выходят по два лучших спортсмена из каждого из трех полуфинальных забегов, в также еще два бегуна с лучшим временем из остальных. Финал запланирован на пятницу, 9 августа.

А что еще?

Мужской волейбольный турнир добрался до стадии полуфиналов: Польша - США (17:00) и Италия - Франция (21:00).

В других игровых видах спорта еще пора четвертьфиналов. В женском олимпийском баскетбольном турнире сыграют Сербия - Австралия, Испания - Бельгия, Германия - Франция и Нигерия - США. В мужском гандболе в одном из четвертьфиналов тоже сойдутся французы и немцы, в остальных: Испания - Египет, Дания - Швеция, Норвегия - Словения. В водном поло у мужчин на аналогичной стадии сразятся Хорватия с Испанией, Греция с Сербией, США с Австралией и Италия с Венгрией.