Отец литовского рекордсмена: еще вчера рекордсменом Литвы был я, а теперь - это мой сын

„Еще вчера я был рекордсменом Литвы, а сегодня я это потерял. Теперь новый рекордсмен Литвы и мира другой человек, но приятно, что это мой сын. Мы в семье все радуемся. Тяжело было потом заснуть, такие эмоции были, а надо было рано вставать“, — сказал Виргилиюс Алякна в интервью Delfi.

Отец поздравил сына сегодня утром. „Я его поздравил и спросил, что он сам чувствует. Он ответил, что не так и трудно все было, диск хорошо летел и погодные условия были хорошие. Он сам очень рад“, — сказал легенда литовского спорта.

Виргилиюс Алякна, ставший двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, также считает очень важным тот факт, что его сын демонстрирует чрезвычайно стабильное выступление.

„У него все шесть попыток были за 70 метров. Это довольно неплохо. У него сейчас хорошая спортивная форма. Он неделю назад тоже выступал у себя в университете и метал диск за 71 метр, на тренировках тоже уже несколько раз бросал до 70 метров. И это при обычных условиях. На соревнованиях были идеальные погодные условия, и результат - мировой рекорд“.

По словам отца, Миколас спросил его, стоит ли ему ехать на соревнования, где хорошие погодные условия, или ограничиться соревнованиями на больших стадионах.

„Он где-то месяц назад решил, что не будет выступать в студенческой лиге и будет готовиться дома к чемпионату Европы и чемпионату мира. Он у меня спросил: „Поехать ли на соревнования, где хорошие ветра дуют, или поехать выступать только на больших стадионах?“

Он хотел ставить рекорды на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Я ему и сказал: „Если хочешь остаться, как я, без рекорда, тогда не выступай. Если хочешь попробовать побить рекорд, тогда поезжай“. Если есть возможность, то надо пробовать. Так вот и получилось, что он поехал и установил рекорд.“.

Что это достижение значит лично для вас? Были ли слезы радости?

„Не буду врать, если скажу, что не пустил слезу. Слезы радости, конечно, были. Мне было очень приятно. Наверное, каждый отец радуется успехам своих детей“.