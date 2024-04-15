ВИДЕО | Метатель диска из Литвы побил мировой рекорд, который был установлен 38 лет назад

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 1986 году Юргеном Шультом из Германии - 74.08 метра.

21-летняя Алекна шесть раз метнул диск на расстояние более 70 метров при идеальных погодных условиях. В первой попытке он метнул диск на 72,21, что стало новым личным рекордом (ранее 71,39). Затем он метнул снаряд на 70,32, 72,89, 70,51, 74,35 и 70,50 метров.

Первоначально мировой рекорд литовца составлял 74,41 метра, но затем результат был пересмотрен и судьи зафиксировали 74,35 метра.

Тренер Алекна, который учится в Калифорнийском университете, сообщил сайту университета, что литовец совершил идеальный бросок.

„В начале года мы говорили о том, что в этом сезоне мы хотим быть очень стабильными. По мере того, как вы набираете лучшую форму и увеличиваете скорость в течение года, вам нужно усердно концентрироваться, чтобы поддерживать эту стабильность и выигрывать медали на крупных турнирах“.

„В этом году он стал взрослее, сильнее, опытнее и продолжает развиваться в своей манере работы с броском“, — похвалил тренер своего ученика.

Тренер называет Алекна великим талантом своего поколения и считает, что литовец сможет метнуть диск еще дальше.

„Пока он остается здоровым и сосредоточенным, он будет улучшаться. Он очень много работает, очень предан своему спорту и учебе. Балансировать умственную и физическую сторону очень сложно. Тот факт, что он может сделать это в столь юном возрасте, показывает, что он величайший талант своего поколения“.

В абсолютном рейтинге метания диска Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) за Алекна и Шультом следуют Виргилиюс Алякна (73,88), отец нового рекордсмена, и олимпийский чемпион Герд Кантер (73,38).

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