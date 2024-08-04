Подростковые Telegram-каналы призывают к насилию. С этим можно бороться?
В последнее время в Эстонии увеличилось число фотографий с оскорбительными и призывающими к насилию подписями в анонимных Telegram-каналах. В программе „Радио 4“ веб-полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия Семенова рассказала о том, что делать детям и родителям, обнаружившим свои фото в подобных каналах.
„До того момента, пока травля в интернете не переросла в реальность, это вопрос компетентности департамента по защите данных, - говорит веб-полицейский. - Мы понимаем, какие эмоции могут испытывать родители и дети, обнаружив такого рода сообщения в интернете. Призывы к насилию и ненависти - недопустимы и неуместны в любом виде, не важно, в реальной жизни или в интернете“.
Веб-полицейский объясняет, что очернение, оскорбление чести и достоинства человека, а также использование фотографии без разрешения владельца не являются компетенцией полиции. В таких случаях необходимо обращаться в суд или в инспекцию по защите данных. Это можно сделать самостоятельно или, если же речь идет о несовершеннолетнем ребенке, этим занимается законный его представитель, например, родитель.
„Что касается конкретного канала, то веб-полиция знает о его существовании и о существование похожих Telegram-каналов. Мы неоднократно отправляли рапорты в Telegram и, к тому же, призывали всех пользователей, которые сталкивались с подобной проблемой, делать тоже самое“, - утверждает полицейский.
К сожалению, подобные Telegram-каналы продолжают свою деятельность, и причиной его работы является тот факт, что Telegram - это не зарегистрированная в Эстонии компания, поэтому не попадает в правовое поле полиции. Это означает, что полиция не может еще как-то повлиять на Telegram, кроме как подать рапорт.
„Полиция серьезно относится к таким случаям, поскольку они подрывают чувство безопасности в обществе. Если ребенок точно знает: кто и при каких обстоятельствах сделал фотографию, которая оказалась в группе, то с этим уже идти в полицию“, - делится информацией Анастасия.
Полиция уже проводила беседы с теми, кто выкладывал такие фотографии на всеобщее обозрение. Веб-полицейские напоминает, что для подростка, который призывал к ненависти, могут впоследствии закрыться некоторые двери. А родитель ребенка, который стал жертвой, должен осознавать, что ребенок может сам стать агрессором после случившегося и начать заниматься тем же самым.
„Самое главное для родителя - это говорить с ребенком“, - призывает веб-полицейский.
Обращение в суд и само разбирательство для многих родителей кажется долгим и трудным. Тогда обращение в инспекцию немного проще с юридической точки зрения.
„Допустим, мы говорим не про ребенка, а про обычного человека, которого без разрешения сфотографировали где-то на улице и без разрешения выставили его фотографию в какую-нибудь социальную сеть. Для этого есть инспекция по защите личных данных, на их сайте можно заполнить бланк, поставить подпись и отправить на их электронную почту“, - разъясняет возможности Семенова.
С такими социальными связями как Facebook, Instagram или TikTok есть совместная работа, и сотрудники идут на встречу, когда туда отправляются рапорты и жалобы. Полицейский призывает родителей самим отправлять жалобы в социальную сеть Telegram, так как чем больше жалоб, тем быстрее можно закрыть канал.
„Мы не можем утверждать, что Telegram никак не реагирует на жалобы, просто это занимает время и все-таки зависит от того, насколько много людей жалуются и просят закрыть этот канал“, - объясняет веб-полицейский.
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