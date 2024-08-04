Подростковые Telegram-каналы призывают к насилию. С этим можно бороться?

„До того момента, пока травля в интернете не переросла в реальность, это вопрос компетентности департамента по защите данных, - говорит веб-полицейский. - Мы понимаем, какие эмоции могут испытывать родители и дети, обнаружив такого рода сообщения в интернете. Призывы к насилию и ненависти - недопустимы и неуместны в любом виде, не важно, в реальной жизни или в интернете“.

Веб-полицейский объясняет, что очернение, оскорбление чести и достоинства человека, а также использование фотографии без разрешения владельца не являются компетенцией полиции. В таких случаях необходимо обращаться в суд или в инспекцию по защите данных. Это можно сделать самостоятельно или, если же речь идет о несовершеннолетнем ребенке, этим занимается законный его представитель, например, родитель.

„Что касается конкретного канала, то веб-полиция знает о его существовании и о существование похожих Telegram-каналов. Мы неоднократно отправляли рапорты в Telegram и, к тому же, призывали всех пользователей, которые сталкивались с подобной проблемой, делать тоже самое“, - утверждает полицейский.

К сожалению, подобные Telegram-каналы продолжают свою деятельность, и причиной его работы является тот факт, что Telegram - это не зарегистрированная в Эстонии компания, поэтому не попадает в правовое поле полиции. Это означает, что полиция не может еще как-то повлиять на Telegram, кроме как подать рапорт.

„Полиция серьезно относится к таким случаям, поскольку они подрывают чувство безопасности в обществе. Если ребенок точно знает: кто и при каких обстоятельствах сделал фотографию, которая оказалась в группе, то с этим уже идти в полицию“, - делится информацией Анастасия.