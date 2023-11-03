В телеграм-каналах травят и шантажируют русскоязычных детей Эстонии. Кажется, с этим почти невозможно бороться

Фотографии детей сначала из Ида-Вирумаа, а сейчас уже со всей Эстонии стали появляться в анонимных телеграм-каналах. Подписи под реальными фото реальных детей — оскорбительные и, чаще всего, нецензурные. Администрация канала утверждает, что „не пытается кого-то унизить“, но родители бьют тревогу, а дети и подростки испытывают психологические проблемы после неприглядных публикаций. В полиции о существовании такого рода каналов знают, но разводят руками — заблокировать группы оказалось делом достаточно сложным. В ситуации разбирался RusDelfi.