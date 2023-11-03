ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
03.11.2023, 07:16

В телеграм-каналах травят и шантажируют русскоязычных детей Эстонии. Кажется, с этим почти невозможно бороться

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Фотографии детей сначала из Ида-Вирумаа, а сейчас уже со всей Эстонии стали появляться в анонимных телеграм-каналах. Подписи под реальными фото реальных детей — оскорбительные и, чаще всего, нецензурные. Администрация канала утверждает, что „не пытается кого-то унизить“, но родители бьют тревогу, а дети и подростки испытывают психологические проблемы после неприглядных публикаций. В полиции о существовании такого рода каналов знают, но разводят руками — заблокировать группы оказалось делом достаточно сложным. В ситуации разбирался RusDelfi.

„Некоторым детям нужен треш — они таким образом развлекаются“

Яна узнала о существовании группы от старшей дочки — та, неожиданно для самой себя, увидела среди прочих постов фотографию своей младший сестры. Крупный план и подпись „Девка отсо..ала в Маке мужику за 50 евро. Ей 12, мужику 45+“.

„Дочка очень переживала, что ни за что попала в эту группу. До этого я о существовании такого телеграмм-канала сама лично не знала“, — рассказывает мама девочки.

Обратили внимание на группу родители, рассказав, что о канале узнали от своих детей — туда сливают фото, оскорбляют матом. По словам родителей, фото детей берут из соцсетей или тайно снимают.

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