В телеграм-каналах травят и шантажируют русскоязычных детей Эстонии. Кажется, с этим почти невозможно бороться

Фотографии детей сначала из Ида-Вирумаа, а сейчас уже со всей Эстонии стали появляться в анонимных телеграм-каналах. Подписи под реальными фото реальных детей — оскорбительные и, чаще всего, нецензурные. Администрация канала утверждает, что „не пытается кого-то унизить“, но родители бьют тревогу, а дети и подростки испытывают психологические проблемы после неприглядных публикаций. В полиции о существовании такого рода каналов знают, но разводят руками — заблокировать группы оказалось делом достаточно сложным. В ситуации разбирался RusDelfi.
„Некоторым детям нужен треш — они таким образом развлекаются“
Яна узнала о существовании группы от старшей дочки — та, неожиданно для самой себя, увидела среди прочих постов фотографию своей младший сестры. Крупный план и подпись „Девка отсо..ала в Маке мужику за 50 евро. Ей 12, мужику 45+“.
„Дочка очень переживала, что ни за что попала в эту группу. До этого я о существовании такого телеграмм-канала сама лично не знала“, — рассказывает мама девочки.