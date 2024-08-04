„Воспитатели сидят в соцсетях?“ Обзор комментариев RusDelfi — об уходе детей из сада(1)
В конце июля из детского сада, находящегося в столичном районе Ыйсмяэ, ушли три мальчика в возрасте шести лет. Детей быстро нашли.
„И опять возникает вопрос. А что делают воспитатели на работе? Как они следят за детками? За что им платят деньги? Телефоны в садиках должны быть под запретом во время рабочего дня воспитателя, чтобы у них не было соблазна отвлекаться на телефон от детей, которых им доверили“.
„Безусловно, вина воспитателей есть. Но подумайте, в какие условия государство загнало педагогов. Педагогов катастрофически не хватает, плюс сезон отпусков. Группы объединяют, в группах по 25-30 детей на одного воспитателя! И к тому же разного возраста. Пока смотришь за одними, другие уже что-то новое придумали. Так что тут больше вопросов к системе дошкольного образования. Какие меры безопасности они могут предложить? Но в сложившейся ситуации никаких мер предпринято не будет. Так как педагогов не хватает. Куда важнее С1, чем безопасность самых маленьких и беззащитных“.
„Это проблема смешанных групп. Дают воспитателям 25 детей со всего сада, и попробуй запомни их всех. Не выгораживаю невнимательность воспитателей, проморгали.
„Это говорит о нехватке педагогов. Сейчас у воспитателей детских садов отпуска. Вот и половина детей в детских садиках без присмотра. Потому как две группы объединяют в одну, вешают на шею одному воспитателю“.
Вот разбойники, захотелось приключений!
„Вина абсолютно лежит исключительно на садике! Согласна, родители должны разговаривать, предупреждать, тем более в пять-шесть лет уже где-то мозги шевелятся. Но! Часто наблюдаю, как они стоят в сторонке и болтают, до детей нет дела. Особенно касается эстонских садов, никому не в обиду“.
„А при чем здесь русский сад или эстонский? Дети могут сбежать из любого садика. Просто в каждой группе есть дети, которым приходится из-за их поведения уделять больше внимания. И, если возникает острая ситуация и внимание учителя переключается на него, другие могут воспользоваться ситуацией и сбежать. И язык обучения здесь ни при чем. Возможно, что среди трех беглецов попался лидер, который и соблазнил остальных двух попутешествовать. Я знаю, что в некоторых садиках ворота закрываются на задвижку, которую при входе и выходе задвигают взрослые. Но шестилетки подпрыгивают и могут задвижку открыть. Смекалки им не занимать. И не стоит обвинять учителя. Дети таким образом открывают мир. Слава Богу, все обошлось без травм. Но такие „путешественники“, к ужасу учителей и руководства, были, есть и будут. Отработала в системе дошкольного воспитания более 50 лет и знаю, о чем говорю“.
„А воспитатели, как всегда в соцсетях, им не до детей“
„Это естественно, что дети ушли , когда один человек и 25 -30 детей просто физически невозможно усмотреть, я не говорю о повышенной травмоопасности, даже для опытного педагога это непросто. А то, что сейчас творится в садах — это просто ужас. И никто ни за что не отвечает... Страшно. Ну, пусть еще на эстонском люди сейчас поработают, когда они даже представления не имеют, что это такое“.
„В саду, видимо, не очень хорошая калитка. У нас в саду и взрослому порой сложно открыть“.
„Мой сын однажды убежал, когда работала самая лучшая и ответственная воспитательница. Дети же не дураки, они ждут , когда будет удобный момент. И в группе не один ребенок, как вы знаете“.
„Когда нашей доче было четыре года, она тоже ушла домой сама и прихватила подружку. Шли через лес и железную дорогу, в районе Нымме. Я сразу с ними вернулась в детсад, но там еще не заметили их пропажи. Дочу дома сильно ругала. Она плакала и говорила, что хотела меня обрадовать, что она такая взрослая и может сама домой ходить! Не понимала, что это очень опасно. Я ей всё объяснила, как это опасно, и маму могут в тюрьму посадить, и воспитателей. Больше этого не повторялось. Ждала, когда мама ее заберет“.
„Так дети, как тараканы, разбегаются по всей территории. Кто за домик, кто за кустик, кто на самокате или велике гоняет, а шестилетние и ворота сами откроют и через забор перемахнут. Потому что дома не учат уважать и слушать учителя“.
„Шестилетние — шустрые и смышленые, им все равно на запреты. Забираются на калитку и дотягивается до верхней ручки. Родители дома тоже должны учить правилам поведения и уважению к учителю“.
„Впечатлений мальчишкам не хватает, им скучно. Если бы ребенок за выходные активно и интересно провел время с родителями или с бабушками и дедушками, то в садик пришел уже умиротворенный. Рутину и скукоту в жаркие летние дни не каждый меланхоличный ребёнок выдержит. А дети сейчас активны. Времена другие“.
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