„Воспитатели сидят в соцсетях?“ Обзор комментариев RusDelfi — об уходе детей из сада

„И опять возникает вопрос. А что делают воспитатели на работе? Как они следят за детками? За что им платят деньги? Телефоны в садиках должны быть под запретом во время рабочего дня воспитателя, чтобы у них не было соблазна отвлекаться на телефон от детей, которых им доверили“.

„Безусловно, вина воспитателей есть. Но подумайте, в какие условия государство загнало педагогов. Педагогов катастрофически не хватает, плюс сезон отпусков. Группы объединяют, в группах по 25-30 детей на одного воспитателя! И к тому же разного возраста. Пока смотришь за одними, другие уже что-то новое придумали. Так что тут больше вопросов к системе дошкольного образования. Какие меры безопасности они могут предложить? Но в сложившейся ситуации никаких мер предпринято не будет. Так как педагогов не хватает. Куда важнее С1, чем безопасность самых маленьких и беззащитных“.

„Это проблема смешанных групп. Дают воспитателям 25 детей со всего сада, и попробуй запомни их всех. Не выгораживаю невнимательность воспитателей, проморгали.

„Это говорит о нехватке педагогов. Сейчас у воспитателей детских садов отпуска. Вот и половина детей в детских садиках без присмотра. Потому как две группы объединяют в одну, вешают на шею одному воспитателю“.

Вот разбойники, захотелось приключений!

„Вина абсолютно лежит исключительно на садике! Согласна, родители должны разговаривать, предупреждать, тем более в пять-шесть лет уже где-то мозги шевелятся. Но! Часто наблюдаю, как они стоят в сторонке и болтают, до детей нет дела. Особенно касается эстонских садов, никому не в обиду“.