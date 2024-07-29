В Таллинне из детского сада ушли мальчики

По словам родителей, об инциденте сразу было сообщено полиции. Патрули прочесывали район Ыйсмяэ, проверяя магазины и детские площадки в окрестностях. К полицейским присоединились и неравнодушные пользователи социальной сети Facebook, в которой родители бросили клич о помощи в поисках ушедших детей.

В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi прокомментировали, что сегодня в районе часа дня в полицию поступило сообщение о том, что трое шестилетних мальчиков из детского сада Sinilill района Хааберсти вышли за ворота и покинули территорию детского сада. Воспитатели сразу приступили к поиску детей, сообщили о происшествии в Центр тревоги и родителям. Полицейские патрули немедленно начали поиски детей. Через час, в 14:15, внимательный таксист заметил детей на площади торгового центра Rocca al Mare возле заправки Circle K и сообщил о найденных детях в Центр тревоги. Полицейский патруль отвез детей обратно в детский сад, с ними все в порядке.

Полиция благодарит внимательного таксиста, который заметил детей и сообщил об этом по номеру 112.

Директор детского сада Пярье Юлавере в комментарии RusDelfi отметила, что в курсе данного инцидента. „Смею вас заверить, что все в порядке, дети нашлись и с ними все хорошо“.

Если вы заметили нуждающихся в помощи детей, сразу сообщайте об этом в Центр тревоги по номеру 112.

За год представители полиции получают 4000 сообщений о пропавших людях, 2500 из них – дети.

В полиции настоятельно призывают родителей как можно раньше звонить в Центр тревоги, чтобы как можно быстрее начать поиски ребенка. При необходимости сразу сформируется поисковая группа, в которую входят патрульные полицейские, спасатели с дронами и средствами для поиска на местности. В расследовании помогают полицейские и добровольцы.

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