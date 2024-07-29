Почему эстонским детям опасно ездить в „Артек“? Там слушают Киселева, поют российский гимн и общаются с наемниками „Вагнера“

„В Крыму не может быть фиктивных признаков мирной жизни“

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Крым периодически подвергается обстрелам и атакам на различные военные объекты. При этом оккупационные „власти“ Крыма сообщали, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам.

Например, 23 июня Севастополь подвергся ракетному удару. Как сообщалось, обломки сбитых ракет упали на пляж, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар по Севастополю, заявил в своем телеграм-канале, что в аннексированном РФ Крыму не может быть „никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни“.

„Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами“.

В рамках акции „Служу Отечеству“ — урок мужества

В рамках смены дети в лагере „почтили память невинно погибших детей Донбасса“. В социальных сетях „Артека“ указано, что „27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Сегодня в детских лагерях „Артека“ состоялись акции памяти, посвященные памяти погибших детей. Артековцы прочли их имена и краткие истории, а также пообещали помнить всех, кто погиб в результаты агрессии против мирного населения Донбасса“.

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