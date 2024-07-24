В „Артек“ приехали дети из Эстонии. Лагерь находится в аннексированном Россией Крыму

В Крыму началась восьмая международная смена лагеря „Артек“, куда приехали более трех тысяч детей из России, а также 700 детей из 60 стран мира. Как сообщают в пресс-службе, среди прочих, в „Артеке“ также принимают детей из США, Германии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Великобритании, Италии и Эстонии.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Крым периодически подвергается обстрелам и атакам на различные военные объекты. При этом оккупационные „власти“ Крыма сообщали, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам.

„Артек“ был популярным и престижным советским пионерским лагерем. Он был создан в 1925 году и проводился на берегу Черного моря. Ежегодно в нем отдыхали 27 тысяч детей.

RusDelfi направил запрос в МИД Эстонии. На момент публикации ответа не поступило.

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