Владимир Свет: в Эстонии министром может стать человек, который выучил эстонский язык в русской школе

На вопрос журналистов о том, что некоторое время в эстонском правительстве не было министров с родным русским языком и теперь Владимир Свет стал министром, на которого можно равняться в качестве примера успешной политической карьеры, он ответил так:

„Политики - это не люди, на которых надо равняться, их задача не в том, чтобы быть ролевыми моделями. Задача политиков – делать свою работу по управлению государством, по принятию принципиальных политических решений. Я надеюсь, что смогу быть эффективным министром. И надеюсь, что для многих людей буду примером того, что в Эстонии министром может быть человек, родным языком которого не является эстонский, который говорит по-эстонски с акцентом, который учился в русской школе и выучил в ней эстонский язык, родители которого приехали сюда в 80-х годах“.