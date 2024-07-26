Владимир Свет: к чести Кылварта, он не стал меня переубеждать и что-то предлагать(19)
Новый министр инфраструктуры Владимир Свет дал большое интервью Rus Delfi, в котором рассказал о том, какая атмосфера царила в последнее время в Центристской партии, и поделился своим мнением о нынешнем председателе центристов Михаиле Кылварте. Он также объяснил причины ухода из партии, отметив, что понимает критику в свой адрес за то, что якобы „перебежал“ к социал-демократам, „продавшись за пост министра“.
Свой уход новый министр объясняет так: “На протяжении некоторого времени я ощущал, что мне становится тяжело в Центристской партии. Уже с конца весны этого года я говорил, в том числе публично, о том, что вижу себя дальше в частном секторе. Не знаю, насколько это было заметно, но, по крайней мере, председатель Центристской партии (Михаил Кылварт - прим. RusDelfi) заметил, что в последние месяцы я немного отошел от активной политической деятельности и понимал, что дальше буду себя реализовывать в какой-то другой сфере. В том числе по причине того, что идеологически находиться в партии мне становилось дискомфортно“.
„После ухода из Центристской партии многих прогрессивных людей с опытом правительственной и парламентской работы партия начала двигаться в сторону, более близкую к EKRE“, — признается Свет, приводя в пример их скептицизм и борьбу с электронным голосованием.
„Я своих позиций и принципов не менял, скорее, Центристская партия начала меняться, — уверенно заявляет Владимир. — С бывшими сопартийцами у нас могут быть разные отношения, но когда мы говорим о политике, мы тут, в конце концов, не в брак вступаем. [...] У меня есть ощущение, что я своих принципов не предавал“.
Передо мной стоял вопрос не о выходе из Центристской партии, а о том, что делать после выхода из нее.
Сразу после того, как Партия социал-демократов сделала Владимиру Свету предложение о вступлении на должность министра инфраструктуры, бывший вице-мэр Таллинна позвонил Михаилу Кылварту. „Я проинформировал его о предложении и о своих размышлениях по этому поводу. Когда я принял окончательное решение, я снова связался с ним“, — рассказывает Владимир.
По словам Света, председатель центристов не стал его переубеждать и предлагать что-то. „Он со мной много работал, и для него это решение, безусловно, неприятное, но это реальность. Думаю, что он принимает ее“, — утверждает Свет.
„Я никогда не скрывал, что придерживаюсь прогрессивных взглядов, что я, скажем так, левоцентрист. И, конечно, есть ощущение, что и Социал-демократическая партия за это время поменялась: стала гораздо сильнее, конкретнее и эффективнее в отстаивании своего мировоззрения, которое можно условно назвать левоцентристским“, — объясняет свою идеологию Свет.
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