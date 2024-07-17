В Литву не будут впускать автомобили с белорусскими номерами
С 00.00 часов 18 июля 2024 года на территорию Евросоюза запрещено впускать легковые автомобили с белорусскими номерами. Литва осуществляет установленные в регламенте ограничения. Запрет на въезд в ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от того, кто является их владельцем, сообщает Delfi.lt со ссылкой на Департамент таможни.
Будет действовать исключение. До 16 августа 2024 года в Литву можно будет ввезти автомобиль на белорусских номерах, если он не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, у которого есть действующая виза или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий въезжать в ЕС, который сам управляет автомобилем и использует его в личных целях.
Исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или использующиеся в коммерческих целях.
Сообщается, что с территории ЕС, включая Литву, автомобили на белорусских номерах должны покинуть до 18 января 2025 года (включительно). До этой даты такие автомобили могут ездить по Литве, регистрироваться в Литве и импортироваться.
После 18 января 2025 года автомобили на белорусских номерах не могут находиться в Литве. Лицам, которые нарушат это требование, грозит административная ответственность (515 статья - грозит штраф и конфискация автомобиля).
Исключение сделано для транспорта, предназначенного для использования дипломатическими и консульскими представительствами.
Ранее запрет на въезд машин с белорусскими номерами ввела Латвия. О том, как обстоят дела с Эстонией, читайте ЗДЕСЬ.
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