Эстония запретила въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами?

Татьяна вместе с семьей несколько лет живет в Эстонии, у нее и ее семьи временный вид на жительство в стране. В воскресенье вечером, 14 июля, женщина с мужем и ребенком возвращались в Эстонию через погранпереходы Шумилкино/Лухамаа. Но столкнулись с тем, что эстонская сторона запретила въезд, сославших на некое новое постановление. На сайте МИДа и Департамента полиции и погранохраны белорусы новое решение не нашли. „При этом собственник машины был за рулем, все документы у нас в порядке. Аргументации, почему нас не пропускают, не было. Нам пришлось оставить машину на платной парковке на три месяца и переходить границу пешком“, — взволнованно сообщила RusDelfi Татьяна. Как оказалось, такая ситуация — не единичная. Автомобили с белорусскими номерами погранслужба Эстонии перестала пускать еще две недели назад.