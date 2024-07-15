Латвия запрещает въезд в страну машин с белорусскими номерами

Планируется, что при уклонении от выполнения требований нормативного регулирования последует конфискация зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в пользу Украины, поддерживая украинцев в их борьбе за независимость своей страны. Аналогичное регулирование, разработанное Министерством юстиции, уже действует в Латвии в отношении зарегистрированных в России транспортных средств.

Министерство юстиции указало, что в настоящее время разрабатывает и представит Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике законопроект о внесении изменений в правовое регулирование, которое запретит пребывание на территории Латвии зарегистрированных в Беларуси транспортных средств зарегистрированных в Беларуси, включая транзитное пересечение государственной границы.

В случае, если лицо откажется выполнять указания таможенных органов, включая возвращение в Беларусь или Россию, в соответствии с таможенными нормативными актами могут принять решения о конфискации транспортного средства.

Другим лицам, передвигающимся на зарегистрированных в Беларуси транспортных средствах во въезде в ЕС через государственную границу Латвии откажут. Лицу зарегистрированным в Беларуси с транспортным средством придется вернуться обратно в страну, из которой оно планировало въехать в Латвию.

Указанный запрет на въезд не будет распространяться на предназначенные для использования дипломатическими и консульскими учреждениями транспортные средства, включая делегации, посольства и миссии.

Соответственно, с 16 июля 2024 года лицам запрещено въезжать на территорию Латвийской Республики на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах.

Теперь запрещено ввозить из Беларуси такие товары, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов, благодаря чему страна может участвовать в агрессии России против Украины. Это касается произведеных в Беларуси или экспортированных из Беларуси товаров - включая легковые автомобили.

Это ограничение введено в соответствии с установленными правовыми актами Европейского Союза и разъяснениями Европейской Комиссии (ЕК) в рамках восьмого пакета санкций против России, в рамках которого введены ограничения также в отношении Беларуси.

„В Латвии уже сейчас запрещено пребывание автомобилей страны-агрессора России. В то же время мы видим, что автомобили, зарегистрированные в Беларуси, часто используются для обхода санкций, наложенных на Россию“, - заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (JV).

„Беларусь виновна вместе с Россией в осуществляемом ею геноциде против украинского народа, предоставляя политическую и военную поддержку, а также позволяя использовать свою инфраструктуру для осуществления нападений, поэтому Латвии необходимо действовать. Принятое на уровне Европейского Союза решение предполагает, что отныне пересечение границы на транспортном средстве, зарегистрированном в Беларуси, а также его пребывание в Латвии будет нарушением санкций. Логично, что мы согласуем регулирование, применимое к Беларуси и России“, - считает Либиня-Эгнере.

„В то же время, поддерживая демократическое движение Беларуси, Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел продолжит искать решения для ситуаций, когда в Латвии ищут убежища белорусские оппозиционеры“, - подчеркнула глава латвийского Минюста.

Планируемые изменения нормативных актов будут предусматривать обязанность въехавших на территорию Латвии владельцев транспортных средств с белорусскими регистрационными номерами в установленный срок перерегистрировать эти транспортные средства в Латвийской Республике. Также установят последствия и ответственность лиц за невыполнение этого требования.

Кроме того, будет устранены возможности уклонения владельцев этих транспортных средств от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. В случае, если транспортное средство не будет перерегистрировано или не покинет территорию Латвии, последуют санкции, включая конфискацию транспортного средства. Планируется, что использование зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в дорожном движении будет запрещено даже для транзитного пересечения территории Латвии.