Новости Эстонии
18.07.2024, 07:40

Светлана Тихановская: к сожалению, Эстония подтверждает главный аргумент пропаганды - „Вас не хотят видеть, единственный путь — в Россию“

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская специально для RusDelfi прокомментировала ограничения, которые ввели Эстония и Латвия для автомобилей с белорусскими номерами.

„Ограничения, которые ввели Эстония и Латвия против машин с беларусскими номерами, могут иметь долгосрочные негативные последствия, они сыграют только в пользу режима (Лукашенко - прим. RusDelfi). Это как раз пример неэффективных и непродуманных санкций“, - говорит политик.

„Конечно, мы понимаем, что есть соображения безопасности и желание наказать режим, но в данном случае это не решает ни того, ни другого. Если агентам режима надо будет пробраться в Европу, они это сделают другими путями и с другими визами. Чтобы ослабить режим, следует вводить не запрет въезда авто на беларусских номерах, а торговые санкции против режима и подконтрольных ему предприятий, а также тех компаний, которые помогают их обходить“, - констатирует Тихановская.

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