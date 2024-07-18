Светлана Тихановская: к сожалению, Эстония подтверждает главный аргумент пропаганды - „Вас не хотят видеть, единственный путь — в Россию“

„Ограничения, которые ввели Эстония и Латвия против машин с беларусскими номерами, могут иметь долгосрочные негативные последствия, они сыграют только в пользу режима (Лукашенко - прим. RusDelfi). Это как раз пример неэффективных и непродуманных санкций“, - говорит политик.

„Конечно, мы понимаем, что есть соображения безопасности и желание наказать режим, но в данном случае это не решает ни того, ни другого. Если агентам режима надо будет пробраться в Европу, они это сделают другими путями и с другими визами. Чтобы ослабить режим, следует вводить не запрет въезда авто на беларусских номерах, а торговые санкции против режима и подконтрольных ему предприятий, а также тех компаний, которые помогают их обходить“, - констатирует Тихановская.