18.07.2024, 07:40
Светлана Тихановская: к сожалению, Эстония подтверждает главный аргумент пропаганды - „Вас не хотят видеть, единственный путь — в Россию“(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская специально для RusDelfi прокомментировала ограничения, которые ввели Эстония и Латвия для автомобилей с белорусскими номерами.
„Ограничения, которые ввели Эстония и Латвия против машин с беларусскими номерами, могут иметь долгосрочные негативные последствия, они сыграют только в пользу режима (Лукашенко - прим. RusDelfi). Это как раз пример неэффективных и непродуманных санкций“, - говорит политик.
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