МИД ЭР: Действует запрет на въезд в Европейский союз автомобилей с белорусскими номерами

Это означает, что транспортным средствам с белорусскими номерными знаками не разрешается въезд в Эстонию через эстонские пограничные пункты независимо от оснований пребывания владельца или пользователя в Эстонии или Европейском союзе. В ограниченных случаях страна-член ЕС может сделать исключение, в том числе не применять запрет по гуманитарным соображениям или в отношении машин с дипломатическими номерами.

Министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна отметил, что запрет на въезд в Европейский союз транспортных средств с белорусскими номерами является единственно верным, потому что белорусский режим напрямую помогает осуществлять и поддерживает российскую агрессию в Украине.

Аналогичные ограничения применяются также в Латвии и Литве. „При совместном применении ограничения будут более эффективными, и это даст возможность повысить цену для белорусского режима за содействие агрессии и воспрепятствовать обходу введенных против России санкций“, - сказал Цахкна, заверив, что несмотря на запрет Эстония продолжает поддерживать тех граждан Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Находящееся в Эстонии транспортное средство с белорусскими номерами следует, согласно эстонскому Закону о дорожном движении, перерегистрировать, в зависимости от ситуации, в период от пяти дней до 12 месяцев. К тому же следует не позднее, чем через шесть месяцев задекларировать транспортное средство на таможне и уплатить ввозные пошлины или ходатайствовать об освобождении от уплаты пошлин.

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