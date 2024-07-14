Почему водителей раздражают самокатчики и владельцы BMW?

„У нас есть пешеходы, которые совершенно не хотят себе автомобиль. Но все равно они с нами, происходит интересное общение. Иногда спорим, иногда соглашаемся друг с другом. У самокатчиков же у нас есть отдельная подгруппа, которая называется Kergliikur - про малый электротранспорт. Там такая небольшая, но своя тусовка есть, - рассказывает Тимофей. - То есть мы не выгоняем тех, у кого нет машин. Пока человек ведет себя достойно, почему нет?“

Правда ли, что водители в Эстонии недолюбливали самокатчиков? Тимофей уверен, что тут все индивидуально: „ Я и сам - самокатчик. При этом я тоже некоторых водителей легкового транспорта недолюбливаю. Потому что есть некоторые индивидуумы, которые портят впечатление обо всех. Видна только малая часть, которая просто заметнее. Водители BMW тоже разные бывают. По большей части они обычные люди. Здесь вопрос в том, кто заметнее на дорогах. Так же и самокаты. Есть люди, которые ездят с работы домой или просто катаются. Их не видно и не слышно. Они порядочные участники движения. Есть те, кто показывает себя с плохой стороны, как правило, это люди на арендных самокатах. А в итоге все самокатчики - плохие“.