Автоналог, украинские беженцы, атака ботов и самокатчики: RusDelfi пообщался с создателем крупнейшего русскоязычного автосообщества Эстонии „EZ-дуны“

Сейчас „EZ-дуны“ - нечто большее, чем просто группа в Facebook, уверен администратор сообщества. И кажется, это действительно так - у людей, которые активно участвуют в жизни сообщества, устанавливаются тесные связи друг с другом. Тимофей вспоминает, что стал свидетелем того, так в группе родилась новая семья: „Я лично знаю супругов из Тарту, которые на первом кофейном сборище познакомились, и вот уже много лет женаты. Уверен, это не единичный случай“.

Кто такие „ездуны“?

„Мы позиционируем себя как информационно-развлекательное автосообщество, но на деле же оно уже выросло во что-то большее. Свободное общение, но в то же время в рамках автомобильной тематики и абсолютно не касаясь политики. Без разделения людей по национальному признаку, с обсуждением острых вопросов, с юмором, иронией и даже здоровым сарказмом в комментариях. Новые участники вливаются, принимая нас как есть, а люди, не имеющие чувства юмора или не способные воспринимать чужое мнение - не задерживаются“, - такое определение сообществу „EZ-дуны“ дает Тимофей Кибизов.

Идея создать группу возникла еще в 2013 году. Теперь, спустя 11 лет, в сообществе на Facebook 208,9 тысяч участников. Интересно, что в 2020 году эта цифра была 58 тысяч. Тимофей поясняет, что в целом, группа растет плавно и естественно, но несколько лет назад произошел резкий скачок - сообщество оказалось под ударом ботов.

Приняло ли сообщество украинских беженцев?

Тимофей подтверждает, что в группе появилось много автолюбителей из Украины - люди приехали на своих машинах и тоже хотят быть в курсе ситуации на дорогах.

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