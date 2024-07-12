КАДРЫ С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ | Смотрите, как провокаторы пишут на стене в Таллинне угрозы по заданию российских спецслужб

Killnet — известная русскоязычная хакерская группировка. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Killnet сразу публично заявила о том, что поддерживает Россию в этой войне. В последствии группировку связывали с многочисленными кибератаками на ИТ-инфраструктуру различных европейских стран.

Тот факт, что наряду с обрушившимися на Эстонию в апреле 2022 года атаками типа „отказ в обслуживании“, то есть DDoS-атаками, на стене таллиннской воинской части появились граффити, сообщающее о взломе, указывало на новую главу в провокациях против Эстонии.

Вчера Delfi подробно описал путь мужчин в Эстонию, а также рассказал о других попытках российской военной разведки посеять панику в эстонском обществе. Подробнее по ССЫЛКЕ.

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