КАДРЫ С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ | Смотрите, как провокаторы пишут на стене в Таллинне угрозы по заданию российских спецслужб
20 апреля 2022 года, всего через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, из Латвии в Таллинн прибыли двое молодых людей, чтобы написать на стене центра киберзащиты „Killnet hacked you“. В последующие дни Эстония подверглась обширной волне кибератак.
Killnet — известная русскоязычная хакерская группировка. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Killnet сразу публично заявила о том, что поддерживает Россию в этой войне. В последствии группировку связывали с многочисленными кибератаками на ИТ-инфраструктуру различных европейских стран.
Тот факт, что наряду с обрушившимися на Эстонию в апреле 2022 года атаками типа „отказ в обслуживании“, то есть DDoS-атаками, на стене таллиннской воинской части появились граффити, сообщающее о взломе, указывало на новую главу в провокациях против Эстонии.
Вчера Delfi подробно описал путь мужчин в Эстонию, а также рассказал о других попытках российской военной разведки посеять панику в эстонском обществе. Подробнее по ССЫЛКЕ.
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