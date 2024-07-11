Новости Эстонии
11.07.2024, 15:45

"Killnet взломал вас“: как российская военная разведка отправила двоих мужчин из Латвии сеять страх в Таллинне

 
На изображении слева направо: Иван Тарабанов, Мартин Грикис, Сергей Ходонович.
На изображении слева направо: Иван Тарабанов, Мартин Грикис, Сергей Ходонович.
ФОТО: Emīls RodesElizabete Rodes | Erakogu

Два года назад, в апреле 2022, Эстония подверглась крупномасштабным кибератакам. В это же время на стене батальона штаба и связи в Таллинне появилось граффити, указывающее на кибератаку на важнейшие веб-сайты страны. Это была попытка российской военной разведки посеять панику в эстонском обществе.

В тот самый момент, когда в небольшой деревушке Рембате на дорогу, ведущую к одному из домов, подъехала машина черного цвета, хозяйка дома как раз занималась садом. Она увидела выходящего из машины молодого человека и пошла ему навстречу к калитке. Но он не стал ее дожидаться, вернулся в машину и быстро уехал. На том месте, где стоял автомобиль, женщина увидела оброненный лист бумаги формата А4. Она хотела было его развернуть и прочитать, но как раз в этот момент почтальон принес свежие газеты, и лист затерялся среди них.

Прочитала она написанное на листе только на следующий день и тут же отдала эту странную записку зятю, работающему в Национальных вооруженных силах Латвии. Последний передал бумагу своему начальнику, а тот - военной разведке. Так было запущено расследование, благодаря которому удалось выйти на людей, выполнявших задачи российской военной разведки как на территории Украины, так и в Латвии, а также в Эстонии.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии