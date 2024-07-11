"Killnet взломал вас“: как российская военная разведка отправила двоих мужчин из Латвии сеять страх в Таллинне

В тот самый момент, когда в небольшой деревушке Рембате на дорогу, ведущую к одному из домов, подъехала машина черного цвета, хозяйка дома как раз занималась садом. Она увидела выходящего из машины молодого человека и пошла ему навстречу к калитке. Но он не стал ее дожидаться, вернулся в машину и быстро уехал. На том месте, где стоял автомобиль, женщина увидела оброненный лист бумаги формата А4. Она хотела было его развернуть и прочитать, но как раз в этот момент почтальон принес свежие газеты, и лист затерялся среди них.