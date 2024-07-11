ВИДЕООПРОС | "Если деньги некуда девать государству — можно все убрать": Что думают таллиннцы о снятии советской символики?

Мнения жителей по поводу снятия советской символики с фасадов зданий разделились. Многие не видят в символике какой-то проблемы и считают, что это история, которую надо хранить и помнить.

„Это был какой-то период жизни страны, зачем же это все снимать? Мы должны воевать с этими памятниками, что ли? Не в этом же дело: отношение людей, восприятие мира и всего прочего! Это культурное наследие в своем роде, искусство, архитектура“, — эмоционально сказала женщина.

„Мы живем в советских домах, советской постройки“, — заявил мужчина.

„На некоторых зданиях можно оставить символику как историю, а некоторые действительно должны уйти в прошлое!“ — ответила женщина.

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