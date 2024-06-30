Вице-мэр Таллинна обещает убрать в течение года советские символы из столицы

В прошлом году Рийгикогу принял соответствующий законопроект, но президент Алар Карис отказался провозгласить его, сославшись на неоднозначность формулировок. Однако новая таллиннская власть весной прописала в коалиционном соглашении намерение избавить столицу от коммунистической символики.

„Я думаю, они исчезнут примерно в течение года“, – заявила вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).

По сути, в столице речь идет лишь о двух зданиях – Центра русской культуры и Ныммеской районной управы, эти здания – собственность Таллинна. На здании в Нымме декора немного, так что сложностей там не возникнет.

С Центром русской культуры все сложнее: здесь фасад богато украшен советскими символами, однако это здание – памятник старины, и с этим приходится считаться.

„Здесь нужно продумать, как именно поступить, чтобы сохранить облик здания. Чтобы не нарушить его архитектурную целостность, но при этом убрать оккупационные символы“, – пояснила Липпус.

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