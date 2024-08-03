Заядлая путешественница назвала три места в Эстонии, которые точно нужно посетить

Как говорит Полина Оскольская, Эстония — страна, которая умудрилась сохранить свои леса и болота. „Во многих странах Европы, путешествуя, часто едешь вдоль полей, много земли обработано. А тут есть лес, и это родная для меня стихия. Также люблю острова — мощное сочетание моря, песка, леса и камней“, - считает жительница Тарту.

По ее словам, в Эстонии есть все для путешествий. „Есть средневековые замки — романтика! Есть морское побережье, маяки, камни — другая романтика. Есть красивая архитектура мыз 18 и 19 веков. Есть болота, где можно летом плавать, а зимой кататься на коньках. Где еще найдешь такой микс?“

По просьбе RusDelfi она порекомендовала три места, куда точно стоит съездить на выходных.

„Первое - остров Найссаар. Я, честно, не понимаю, почему таллиннцы практически не ездят на этот остров, который находится всего в часе от центра города! Все едут на Сааремаа. А тут тоже есть море, лес, пляж, маяк, а еще заброшенный минный завод, железная дорога и шикарный бункер. И практически нет людей. Это классное место, чтобы погулять и отдохнуть от города.

Второе - карьеры Айду в Ида-Вирумаа. Когда-то там были разработки, теперь горы из песка обросли растительностью, углубления карьера заполнились голубейшей водой, и стало похоже на настоящие горы. Там есть очень красивый маршрут на 20 километров, со спусками и подъемами. Это первое место, куда нужно ехать в Эстонии, если душе не хватает гор.

Третье - „Эйфелева башня“ на Хийумаа. Не копия парижской, это что-то свое, эстонское. Один островитянин соорудил ее из можжевельника, она достаточно высокая — 31 метр, и можно подняться наверх, это, конечно, страшно, но стоит того. Вокруг разбит тематический парк из еще более странных конструкций“.