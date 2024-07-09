Полина выучила эстонский в Петербурге и обожает путешествовать по Эстонии. Самое патриотичное интервью RusDelfi(28)
История лингвистки Полины Оскольской крайне необычна: живя в Санкт-Петербурге, она выучила эстонский язык, начала его преподавать в России, а затем переехала в Тарту. Сейчас она работает над докторской диссертацией и невероятно интересно пишет про Эстонию в своем Телеграм-канале. В интервью RusDelfi Полина рассказала, как проще учить язык, куда съездить на выходные и чем Эстония отличается от других государств. Уверены, после прочтения вы полюбите нашу страну чуточку больше.
Многие говорят: эстонский сложный, не могу его выучить долгие годы, курсы не помогают. А для тебя все так просто. Почему у других так не получается?
Никаких лайфхаков у меня нет, я просто постоянно его учу. Умение говорить на каком-нибудь языке — это определенный навык. Наш мозг сначала выучивает большое количество языковых структур, а потом выдает их на автоматизме. Когда я говорю с тобой по-русски, то я не думаю, какой ставить падеж. И на эстонском тоже — мозг довел эти процессы до автоматизма.