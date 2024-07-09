Новости Эстонии
09.07.2024, 16:30

Полина выучила эстонский в Петербурге и обожает путешествовать по Эстонии. Самое патриотичное интервью RusDelfi

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Полина Оскольская: в Эстонии есть все! Есть средневековые замки — романтика! Есть морское побережье, маяки, камни — другая романтика!
Полина Оскольская: в Эстонии есть все! Есть средневековые замки — романтика! Есть морское побережье, маяки, камни — другая романтика!
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

История лингвистки Полины Оскольской крайне необычна: живя в Санкт-Петербурге, она выучила эстонский язык, начала его преподавать в России, а затем переехала в Тарту. Сейчас она работает над докторской диссертацией и невероятно интересно пишет про Эстонию в своем Телеграм-канале. В интервью RusDelfi Полина рассказала, как проще учить язык, куда съездить на выходные и чем Эстония отличается от других государств. Уверены, после прочтения вы полюбите нашу страну чуточку больше.

Многие говорят: эстонский сложный, не могу его выучить долгие годы, курсы не помогают. А для тебя все так просто. Почему у других так не получается?

Никаких лайфхаков у меня нет, я просто постоянно его учу. Умение говорить на каком-нибудь языке — это определенный навык. Наш мозг сначала выучивает большое количество языковых структур, а потом выдает их на автоматизме. Когда я говорю с тобой по-русски, то я не думаю, какой ставить падеж. И на эстонском тоже — мозг довел эти процессы до автоматизма.

Обучение любому навыку требует усилий мозга, времени и правильного подхода. Если не получается, то чего-то из этого не хватает. Первый совет — регулярность занятий полезнее объема их. Лучше 10 минут каждый день делать что-то — повторить слова, послушать радио — чем один раз в неделю три часа подряд заниматься эстонским, чтобы сделать перерыв до следующей недели. Второе — важно поддерживать мотивацию. Учиться бывает скучно, надо что-то зубрить… Поэтому нужно придумать, как сделать этот процесс веселее. Выбрать интересные именно вам книги, познакомиться с симпатичным человеком и общаться с ним только на эстонском, слушать музыку — найти что-то свое, что приносит удовольствие. Третье — не останавливаться, не опускать руки. Ведь если человек когда-то прошел целый путь, освоив родной язык, то с иностранным уж как-нибудь справится.

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