ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (866-й день) | Россия нанесла удар по Украине: пострадала крупнейшая детская больница
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россия нанесла массированный удар по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале о массированном ударе по Украине. „Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей“, — говорится в сообщении.
ВИДЕО | Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Погибли десятки человек, в Киеве пострадала крупнейшая детская больница
СБУ: по „Охматдету“ ударили ракетой Х-101
Служба безопасности Украины установила, что удар по детской больнице „Охматдет“ в Киеве был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-101.
„На месте трагедии уже обнаружены соответствующие доказательства: в частности, фрагменты корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля направления этой же ракеты“, — сообщили в ведомстве.
„Ракета атаковала цель, а не была сбита“. Военный эксперт прокомментировал удар по детской больнице в Киеве
33 погибших и 140 раненых — последние данные ГСЧС Украины о последствиях российского ракетного удара
Спасательная служба Украины свела воедино последние данные о погибших и раненых в результате ракетного удара, который Россия нанесла по городам Украины утром в понедельник. Согласно этим данным, погибли 33 человека, ранены 140.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает в соцсетях, что в Киеве погибли 22 человека, в Днепропетровской области — 11.
Из 140 раненых 74 пришлось на Киев, двое — на Киевскую область, 64 — на Днепропетровскую область.
Спасены из-под завалов 19 человек: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.
Окончательные ли это цифры, ГСЧС не пишет.
Совбез ООН обсудит российский удар по Украине и попадание ракеты по детской больнице в Киеве утром во вторник
Совет безопасности ООН утром во вторник соберется на срочное заседание, чтобы обсудить российский удар по Украине и попадание ракеты по детской больнице в Киеве.
Reuters: НАТО нужно от 35 до 50 новых бригад
НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России, сообщил Reuters военный источник, говоривший на условиях анонимности.
Бригада насчитывает от трех до семи тысяч военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной задачей. Откуда взять эти силы — пока неясно.
Зеленский: Орбан недостаточно влиятелен, чтобы быть посредником между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о попытках венгерского премьера Виктора Орбана посредничать между Украиной и Россией, сказал, что посредниками могут быть только такие игроки как США, Китай или Евросоюз.