ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (866-й день) | Россия нанесла удар по Украине: пострадала крупнейшая детская больница

Россия нанесла массированный удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале о массированном ударе по Украине. „Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей“, — говорится в сообщении.

СБУ: по „Охматдету“ ударили ракетой Х-101

Служба безопасности Украины установила, что удар по детской больнице „Охматдет“ в Киеве был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-101.

„На месте трагедии уже обнаружены соответствующие доказательства: в частности, фрагменты корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля направления этой же ракеты“, — сообщили в ведомстве.

33 погибших и 140 раненых — последние данные ГСЧС Украины о последствиях российского ракетного удара

Спасательная служба Украины свела воедино последние данные о погибших и раненых в результате ракетного удара, который Россия нанесла по городам Украины утром в понедельник. Согласно этим данным, погибли 33 человека, ранены 140.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает в соцсетях, что в Киеве погибли 22 человека, в Днепропетровской области — 11.

Из 140 раненых 74 пришлось на Киев, двое — на Киевскую область, 64 — на Днепропетровскую область.

Спасены из-под завалов 19 человек: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.

Окончательные ли это цифры, ГСЧС не пишет.

Совбез ООН обсудит российский удар по Украине и попадание ракеты по детской больнице в Киеве утром во вторник

Совет безопасности ООН утром во вторник соберется на срочное заседание, чтобы обсудить российский удар по Украине и попадание ракеты по детской больнице в Киеве.

Reuters: НАТО нужно от 35 до 50 новых бригад