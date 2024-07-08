ВИДЕО | Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Погибли десятки человек, в Киеве пострадала крупнейшая детская больница
Российские войска утром 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины, пишет „Медуза“. Известно о десятках погибших. В Киеве пострадала крупнейшая детская больница - „Охматдет“.
По последним данным, в результате удара по Киеву погибли 10 человек и пострадали 35 человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В МВД Украины сообщили, что при массированном ракетном ударе по Украине, по данным на 12:50, погиб 21 человек и 68 пострадали.
В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. По данным администрации, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах города.
Власти заявили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, повреждены гаражи, горят автомобили, в Днепровском произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком поврежден частный дом, в Деснянском — загорелся дом, в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар в помещении одного из предприятий.
Ракета попала в одно из помещений детской больницы в Шевченковском районе Киева, заявил глава города Виталий Кличко. Повреждено здание детской больницы „Охматдет“ (в прошлом больница уже попадала под удар). В „Охматдете“ разрушены операционные, где проводили две операции.
В больнице „Охматдет“ есть жертвы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По информации ГСЧС, при ударе по детской больнице „Охматдет“ погибли два человека, два ранены. По словам Ляшко, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Разбор завалов продолжается.
Пациентов детской больницы, куда попала российская ракета, эвакуируют в другие больницы города, рассказал Кличко. Пять детей вывезли на перегоспитализацию, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Советник по вопросам коммуникаций главы офиса президента Украины Дарья Заривна опубликовала фотографию, на которой показан ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве.
Войска РФ „целенаправлено“ ударили по детской больнице, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. „Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила“, — написал Ермак в телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами в больнице находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. „Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди“, — сообщил президент Украины.
„“Охматдет“ — одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. „Охматдет“ спас и вернул здоровье тысячам детей, — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. — Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом“.
Также в Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, рассказал глава города Виталий Кличко. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.
В свою очередь об ударе российских войск по городу заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
„Несколько попаданий. В том числе по административному зданию промышленного предприятия“, — утверждает Вилкул.
По его словам, погибли 10 человек. Еще 31 человек находится в больнице, из них 10 — в тяжелом состоянии.
Фотографии последствий ракетного удара опубликовала Днепропетровская областная прокуратура.
Под обстрел попали и другие города Украины. Сообщается о взрывах в Днепре Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.
В Днепре в результате обстрела повреждены многоэтажный дом, предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в Днепре в результате утренней атаки погиб один человек и шестеро пострадали.
В Покровске Донецкой области погибли три человека, заявил глава военной администрации региона Вадим Филашкин. По его словам, в городе в результате массированной ракетной атаки есть попадание в предприятие. „Именно на его территории погибли трое мужчин“, — сообщил Филашкин. Он добавил, что под обстрелом оказались и другие общины Донецкой области, информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.
Российские войска ударили по Украине более чем 40 ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский. „Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность“, — заявил Зеленский.
Министерство обороны РФ в свою очередь утверждает, что утром 8 июля нанесло удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Это было сделано в ответ на „попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики“, заявили в военном ведомстве.
„Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены“, — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.
„Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности, — утверждают в Минобороны РФ. — Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города“.
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