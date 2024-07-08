ВИДЕО | Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Погибли десятки человек, в Киеве пострадала крупнейшая детская больница

Войска РФ „целенаправлено“ ударили по детской больнице, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. „Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила“, — написал Ермак в телеграм-канале.

Советник по вопросам коммуникаций главы офиса президента Украины Дарья Заривна опубликовала фотографию, на которой показан ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве.

Пациентов детской больницы, куда попала российская ракета, эвакуируют в другие больницы города, рассказал Кличко. Пять детей вывезли на перегоспитализацию, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

В больнице „Охматдет“ есть жертвы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По информации ГСЧС, при ударе по детской больнице „Охматдет“ погибли два человека, два ранены. По словам Ляшко, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Разбор завалов продолжается.

Ракета попала в одно из помещений детской больницы в Шевченковском районе Киева, заявил глава города Виталий Кличко. Повреждено здание детской больницы „Охматдет“ (в прошлом больница уже попадала под удар). В „Охматдете“ разрушены операционные, где проводили две операции.

Власти заявили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, повреждены гаражи, горят автомобили, в Днепровском произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком поврежден частный дом, в Деснянском — загорелся дом, в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар в помещении одного из предприятий.

В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. По данным администрации, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах города.

По последним данным, в результате удара по Киеву погибли 10 человек и пострадали 35 человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В МВД Украины сообщили , что при массированном ракетном ударе по Украине, по данным на 12:50, погиб 21 человек и 68 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами в больнице находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. „Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди“, — сообщил президент Украины.

„“Охматдет“ — одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. „Охматдет“ спас и вернул здоровье тысячам детей, — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. — Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом“.

Также в Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, рассказал глава города Виталий Кличко. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.

В свою очередь об ударе российских войск по городу заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

„Несколько попаданий. В том числе по административному зданию промышленного предприятия“, — утверждает Вилкул.

По его словам, погибли 10 человек. Еще 31 человек находится в больнице, из них 10 — в тяжелом состоянии.

Фотографии последствий ракетного удара опубликовала Днепропетровская областная прокуратура.

Под обстрел попали и другие города Украины. Сообщается о взрывах в Днепре Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.

В Днепре в результате обстрела повреждены многоэтажный дом, предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в Днепре в результате утренней атаки погиб один человек и шестеро пострадали.