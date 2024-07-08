„Ракета атаковала цель, а не была сбита“. Военный эксперт прокомментировал удар по детской больнице в Киеве

Геолоциорованные OSINT-аналитиками кадры падения ракеты на крупнейшую в Киеве детскую больницу „Охматдет“ ставят под сомнение версию российского Минобороны о том, что в здание попали обломки зенитной ракеты украинской ПВО. По мнению военных экспертов, в больницу попала российская крылатая ракета Х-101.

Ракета, упавшая на больницу, попала на фото и видео, которые, в частности, опубликовали проект United24 и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Место падения геолоцировал военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, анализ которого подтверждает, что на кадрах именно та ракета, которая упала на „Охматдет“.

Однако попавшая в больницу ракета не похожа на те, которые запускаются из зенитных комплексов, сказал „Агентству“ военный аналитик Ян Матвеев. По его мнению, форма корпуса ракеты и хвостовой части, а также расположение крыльев соответствуют российской крылатой ракете Х-101.

Обломки зенитной ракеты, скорее всего, падали бы вертикально, а не по наклонной траектории, как на видео, сказал „Агентству“ военный эксперт Юрий Федоров. Ракета не вращалась вокруг своей оси, что, свидетельствует об отсутствии повреждений, полученных в полете, считает эксперт. По его словам, клубы дыма на видео свидетельствуют о взрыве серьезного боезаряда, а обломки от распада ракеты при падении на землю не могли привести к такому взрыву. Вероятнее всего, в больницу попала крылатая ракета, считает эксперт.

Скорость, угол падения, целостность ракеты и то, что она летит по траектории атаки, а не беспорядочно падает, свидетельствуют о том, что она атаковала цель, а не была сбита, считает Матвеев.

Ракета была запущена с бомбардировщика Ту-95, который в момент запуска находился над Каспийским морем, предположил Репке. Он также считает, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-101.