ВИДЕООПРОС | „Разъединила людей“. Чем запомнилась Кая Каллас на посту премьер-министра?

„Мне не понравилось, как Кая Каллас повела себя с памятниками. Две национальности, которые живут здесь давно — русских и эстонцев — она стала сталкивать. Надо было как-то спокойнее это все делать, аккуратно. Многие люди в случае агрессии той же России за Эстонию готовы были проливать кровь. А теперь они будут отсиживаться по домам. Кая Каллас именно для Эстонии, для государства сделала очень плохо“, — считает один из участников опроса.

„Все было спокойно, все хорошо, когда Каллас была на посту. Только плохой закон по автоналогу — я его полностью не поддерживаю“, — прокомментировал еще один респондент.

Однако большинство опрошенных, услышав вопрос о Кае Каллас, предпочитали молчать. „Или хорошо, или ничего“, — бросила через плечо фразу одна из наших собеседниц, отказавшись при этом говорить на камеру.

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